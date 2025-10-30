Видео
Україна
Видео

Туран пообещал наказать игроков за поражение от Динамо

Туран пообещал наказать игроков за поражение от Динамо

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 07:33
обновлено: 08:24
Туран разгневался после поражения Шахтера от Динамо и пообещал наказание
Арда Туран. Фото: "Шахтер"

В 1/8 финала Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер". Самое интересное, что до игры фаворитом в матче были "горняки".

После матча Туран рассказал в интервью пресс-службе клуба о проблемах "Шахтера".

Туран накажет игроков за поражение

Туран заявил, что первые 50-55 минут "Шахтер" доминировал на поле, создавая моменты для счетов 4:0 или 5:0, но не реализовал их.

"Динамо" в ответ наказало за ошибки в ключевых ситуациях. Тренер отметил, что в дерби важнее эмоции и смелость, чем тактика, а игроки вышли за пределы плана из-за лишних дискуссий и страха.

"Так нельзя играть нигде в мире. Я недоволен, откровенно зол и разочарован. Игроки должны почувствовать эту грусть и боль. Не дам покоя", — заявил Туран.

Также Туран поздравил "Динамо" с победой, но пообещал разбор полетов. 1 ноября "Шахтер" сыграет с "Динамо" в УПЛ.

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал как удалось переломить игру.

футбол ФК Шахтер Динамо Кубок Украины Арда Туран
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
