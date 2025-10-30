Туран разгневался после поражения Шахтера от Динамо и пообещал наказание

Туран пообещал наказать игроков за поражение от Динамо
В 1/8 финала Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер". Самое интересное, что до игры фаворитом в матче были "горняки".
После матча Туран рассказал в интервью пресс-службе клуба о проблемах "Шахтера".
Туран накажет игроков за поражение
Туран заявил, что первые 50-55 минут "Шахтер" доминировал на поле, создавая моменты для счетов 4:0 или 5:0, но не реализовал их.
"Динамо" в ответ наказало за ошибки в ключевых ситуациях. Тренер отметил, что в дерби важнее эмоции и смелость, чем тактика, а игроки вышли за пределы плана из-за лишних дискуссий и страха.
"Так нельзя играть нигде в мире. Я недоволен, откровенно зол и разочарован. Игроки должны почувствовать эту грусть и боль. Не дам покоя", — заявил Туран.
Также Туран поздравил "Динамо" с победой, но пообещал разбор полетов. 1 ноября "Шахтер" сыграет с "Динамо" в УПЛ.
Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал как удалось переломить игру.
