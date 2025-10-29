Ярмоленко признался, что просил замену перед забитым голом в матче с Шахтером

Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко стал одним из героев матча 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера". Именно он сравнял счет, после чего киевляне сумели вырвать победу.

О матче и своем голе футболист рассказал в комментарии УПЛ ТВ, передает пресс-служба "Динамо".

Реклама

Читайте также:

Ярмоленко мог не быть на поле в момент забитого мяча

По словам Ярмоленко, ключом к успеху стали терпение и вера друг в друга.

"В первом тайме было очень тяжело. "Шахтер" владел мячом, имел полное преимущество. Нам надо было терпеть. Мы понимали, что они не смогут в таком темпе действовать в течение всего матча, и у нас будет свой момент, который нужно реализовать. Так и произошло — мы перехватили инициативу", — сказал Андрей.

Футболист признал, что пропущенный гол от "горняков" стал толчком для команды. После него игроки наконец поняли, что уже нечего терять.

Интересно, что за две минуты до своего гола Ярмоленко попросил замену, поскольку было трудно продолжать матч из-за усталости.

"Я показал, что еще пять минут и можно меня менять меня. Уже чувствовал усталость, ведь давно не играл. Поднял руку и честно сказал, что пять минут еще могу отдать, чтобы не мешать команде", — отметил футболист.

"Динамо" вышло в четвертьфинал Кубка Украины, где встретится с победителем пары "Полесье" — "Ворскла".

Также 1 ноября киевляне снова сыграют с "Шахтером" в рамках УПЛ.

Напомним, Криштиану Роналду до сих пор без трофеев в Саудовской Аравии — у него 13 поражений.

Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко впервые после завершения карьеры появился на камерах слежения.

Известно, что из "ПСЖ" решил уйти конкурент Забарного.