Маркиньос освободит для Забарного место в основной составе ПСЖ

Маркиньос держит кубок Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Капитан французского "ПСЖ" Маркиньос определился со своим будущим. Известно, что 30-летний бразильский защитник планирует покинуть команду.

Это произойдет летом 2026 года, футболист не отработает свой контракт до конца, сообщает Le Parisien.

Реклама

Читайте также:

Решение Маркиньоса связано с растущей конкуренцией в линии обороны, в частности с приходом украинца Ильи Забарного. Тренерский штаб все чаще делает ставку на молодежь, и опытный бразилец понимает, что в следующем сезоне его игровое время может существенно сократиться.

Что ждет Маркиньоса в конце сезона

Согласно источникам, стороны обсудили ситуацию заранее, и клуб готов не препятствовать возможному переходу футболиста при наличии подходящих предложений. В то же время "ПСЖ" рассчитывает использовать опыт защитника до конца текущего сезона, особенно в матчах Лиги чемпионов.

Илья Забарный (слева) и Сенни Меюлю. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Бразилец выступает за "ПСЖ" с 2013 года и за это время стал одним из самых титулованных игроков в истории клуба. На его счету 10 титулов Лиги 1, 9 Кубков Франции и 1 победа в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне Маркиньос провел 5 матчей и забил 1 гол, оставаясь ключевой фигурой в обороне команды до конца кампании.

Напомним, легендарный боксер Василий Ломаченко показался на публике, но это произошло не в Украине.

Португалец Криштиану Роналду снова упустил возможность завоевать трофей в составе "Аль-Насра".

"Динамо" примет "Шахтер" в 1/8 Кубка Украины — где болельщики смогут посмотреть противостояние.