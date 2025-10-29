Видео
Главная Спорт Конкурент Забарного в ПСЖ решил уйти из клуба

Конкурент Забарного в ПСЖ решил уйти из клуба

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 10:07
обновлено: 10:09
Маркиньос освободит для Забарного место в основной составе ПСЖ
Маркиньос держит кубок Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Капитан французского "ПСЖ" Маркиньос определился со своим будущим. Известно, что 30-летний бразильский защитник планирует покинуть команду.

Это произойдет летом 2026 года, футболист не отработает свой контракт до конца, сообщает Le Parisien.

Решение Маркиньоса связано с растущей конкуренцией в линии обороны, в частности с приходом украинца Ильи Забарного. Тренерский штаб все чаще делает ставку на молодежь, и опытный бразилец понимает, что в следующем сезоне его игровое время может существенно сократиться. 

Что ждет Маркиньоса в конце сезона 

Согласно источникам, стороны обсудили ситуацию заранее, и клуб готов не препятствовать возможному переходу футболиста при наличии подходящих предложений. В то же время "ПСЖ" рассчитывает использовать опыт защитника до конца текущего сезона, особенно в матчах Лиги чемпионов. 

Илья Забарный
Илья Забарный (слева) и Сенни Меюлю. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Бразилец выступает за "ПСЖ" с 2013 года и за это время стал одним из самых титулованных игроков в истории клуба. На его счету 10 титулов Лиги 1, 9 Кубков Франции и 1 победа в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне Маркиньос провел 5 матчей и забил 1 гол, оставаясь ключевой фигурой в обороне команды до конца кампании.

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
