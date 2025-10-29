Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Конкурент Забарного в ПСЖ вирішив піти з клубу

Конкурент Забарного в ПСЖ вирішив піти з клубу

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 10:07
Оновлено: 10:09
Маркіньос звільнить для Забарного місце в основному складі ПСЖ
Маркіньос тримає кубок Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Капітан французького "ПСЖ" Маркіньос визначився зі своїм майбутнім. Відомо, що 30-річний бразильський захисник планує покинути команду.

Це станеться влітку 2026 року, футболіст не відпрацює свій контракт до кінця, повідомляє Le Parisien.

Реклама
Читайте також:

Рішення Маркіньоса пов'язане зі зростаючою конкуренцією в лінії оборони, зокрема з приходом українця Іллі Забарного. Тренерський штаб усе частіше робить ставку на молодь, і досвідчений бразилець розуміє, що наступного сезону його ігровий час може суттєво скоротитися.

Що чекає на Маркіньоса наприкінці сезону

Згідно з джерелами, сторони обговорили ситуацію заздалегідь, і клуб готовий не перешкоджати можливому переходу футболіста за наявності відповідних пропозицій. Водночас "ПСЖ" розраховує використовувати досвід захисника до кінця поточного сезону, особливо в матчах Ліги чемпіонів.

Илья Забарный
Ілля Забарний (ліворуч) і Сенні Меюлю. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Бразилець виступає за "ПСЖ" з 2013 року і за цей час став одним із найтитулованіших гравців в історії клубу. На його рахунку 10 титулів Ліги 1, 9 Кубків Франції та 1 перемога в Лізі чемпіонів. У нинішньому сезоні Маркіньос провів 5 матчів та забив 1 гол, залишаючись ключовою фігурою в обороні команди до кінця кампанії.

Нагадаємо, легендарний боксер Василь Ломаченко показався на публіці, але це сталося не в Україні.

Португалець Кріштіану Роналду знову втратив можливість завоювати трофей у складі "Аль-Насра".

"Динамо" прийме "Шахтар" в 1/8 Кубка України — де вболівальники зможуть подивитися протистояння.

спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації