Маркіньос звільнить для Забарного місце в основному складі ПСЖ

Маркіньос тримає кубок Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Капітан французького "ПСЖ" Маркіньос визначився зі своїм майбутнім. Відомо, що 30-річний бразильський захисник планує покинути команду.

Це станеться влітку 2026 року, футболіст не відпрацює свій контракт до кінця, повідомляє Le Parisien.

Рішення Маркіньоса пов'язане зі зростаючою конкуренцією в лінії оборони, зокрема з приходом українця Іллі Забарного. Тренерський штаб усе частіше робить ставку на молодь, і досвідчений бразилець розуміє, що наступного сезону його ігровий час може суттєво скоротитися.

Що чекає на Маркіньоса наприкінці сезону

Згідно з джерелами, сторони обговорили ситуацію заздалегідь, і клуб готовий не перешкоджати можливому переходу футболіста за наявності відповідних пропозицій. Водночас "ПСЖ" розраховує використовувати досвід захисника до кінця поточного сезону, особливо в матчах Ліги чемпіонів.

Ілля Забарний (ліворуч) і Сенні Меюлю. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Бразилець виступає за "ПСЖ" з 2013 року і за цей час став одним із найтитулованіших гравців в історії клубу. На його рахунку 10 титулів Ліги 1, 9 Кубків Франції та 1 перемога в Лізі чемпіонів. У нинішньому сезоні Маркіньос провів 5 матчів та забив 1 гол, залишаючись ключовою фігурою в обороні команди до кінця кампанії.

