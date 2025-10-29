Відео
Головна Спорт Ярмоленко зізнався, що перед голом Динамо він вже не хотів грати

Ярмоленко зізнався, що перед голом Динамо він вже не хотів грати

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 23:59
Оновлено: 00:13
Ярмоленко зізнався, що просив заміну перед забитим голом у матчі з Шахтарем
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Капітан "Динамо" Андрій Ярмоленко став одним із героїв матчу 1/8 фіналу Кубка України проти "Шахтаря". Саме він зрівняв рахунок, після чого кияни зуміли вирвати перемогу.

Про матч і свій гол футболіст розповів у коментарі УПЛ ТБ, передає пресслужба "Динамо".

Читайте також:

Ярмоленко міг не бути на полі в момент забитого м’яча

За словами Ярмоленка, ключем до успіху стали терпіння та віра один в одного.

"У першому таймі було дуже важко. "Шахтар" володів м’ячем, мав повну перевагу. Нам треба було терпіти. Ми розуміли, що вони не зможуть у такому темпі діяти протягом усього матчу, і в нас буде свій момент, який потрібно реалізувати. Так і сталося — ми перехопили ініціативу", — сказав Андрій.

Футболіст визнав, що пропущений гол від "гірників" став поштовхом для команди. Після цього гравці нарешті зрозуміли, що вже нема чого втрачати.

Цікаво, що за дві хвилини до свого голу Ярмоленко попросив заміну, оскільки було важко продовжувати матч через втому.

"Я показав, що ще п’ять хвилин і можна міняти мене. Вже відчував втому, адже давно не грав. Підняв руку й чесно сказав, що п’ять хвилин ще можу віддати, щоб не заважати команді", — зазначив футболіст.

"Динамо" вийшло до чвертьфіналу Кубка України, де зустрінеться з переможцем пари "Полісся" — "Ворскла".

Також 1 листопада кияни знову зіграють із "Шахтарем" у рамках УПЛ.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду досі без трофеїв у Саудівській Аравії — у нього 13 поразок.

Чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко вперше після завершення кар'єри з'явився на камерах стеження.

Наразі відомо, що з "ПСЖ" вирішив піти конкурент Забарного.

футбол ФК Шахтар Динамо Андрій Ярмоленко Кубок України
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
