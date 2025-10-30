Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Туран пообіцяв покарати гравців за поразку від Динамо

Туран пообіцяв покарати гравців за поразку від Динамо

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 07:33
Оновлено: 07:33
Туран розгнівався після поразки Шахтаря від Динамо і пообіцяв покарання
Арда Туран. Фото: "Шахтар"

В 1/8 фіналу Кубка України київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар". Найцікавіше, що до гри фаворитом в матчі були "гірники".

Після матчу Туран розповів у інтерв'ю пресслужбі клубу про проблеми "Шахтаря".

Реклама
Читайте також:

Туран покарає гравців за поразку

Туран заявив, що перші 50–55 хвилин "Шахтар" домінував на полі, створюючи моменти для рахунків 4:0 чи 5:0, але не реалізував їх.

"Динамо" у відповідь покарало за помилки в ключових ситуаціях. Тренер наголосив, що в дербі важливіші емоції та сміливість, ніж тактика, а гравці вийшли за межі плану через зайві дискусії та страх.

"Так не можна грати ніде у світі. Я незадоволений, відверто злий і розчарований. Гравці мають відчути цей смуток і біль. Не дам спокою", — заявив Туран.

Також Туран привітав "Динамо" з перемогою, але пообіцяв розбір польотів. 1 листопада "Шахтар" зіграє з "Динамо" в УПЛ.

Нагадаємо, головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів як вдалося переломити гру.

Чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко вперше за останній час з'явився на публіці.

футбол ФК Шахтар Динамо Кубок України Арда Туран
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації