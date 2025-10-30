Туран розгнівався після поразки Шахтаря від Динамо і пообіцяв покарання

Арда Туран. Фото: "Шахтар"

В 1/8 фіналу Кубка України київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар". Найцікавіше, що до гри фаворитом в матчі були "гірники".

Після матчу Туран розповів у інтерв'ю пресслужбі клубу про проблеми "Шахтаря".

Туран заявив, що перші 50–55 хвилин "Шахтар" домінував на полі, створюючи моменти для рахунків 4:0 чи 5:0, але не реалізував їх.

"Динамо" у відповідь покарало за помилки в ключових ситуаціях. Тренер наголосив, що в дербі важливіші емоції та сміливість, ніж тактика, а гравці вийшли за межі плану через зайві дискусії та страх.

"Так не можна грати ніде у світі. Я незадоволений, відверто злий і розчарований. Гравці мають відчути цей смуток і біль. Не дам спокою", — заявив Туран.

Також Туран привітав "Динамо" з перемогою, але пообіцяв розбір польотів. 1 листопада "Шахтар" зіграє з "Динамо" в УПЛ.

Нагадаємо, головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів як вдалося переломити гру.

