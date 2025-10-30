Дружина Руслана Ротаня вразила природною красою та елегантністю — фото

Дружина Ротаня вражає своєю красою — як виглядає серцеїдка
Головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань відомий як один із найбільших красунчиків серед колег в УПЛ. Однак дружина фахівця також виділяється природною красою.
Навіть більше, Христина Ротань є однією з найкрасивіших та найбільш елегантних жінок в українському футболі, повідомив портал Новини.LIVE.
У Христини активні соцмережі. Лише в Instagram на жінку підписано 9,6 тисячі фоловерів.
Як виглядає красуня, яку Ротань називає дружиною
Дружина Ротаня відразу привертає увагу своєю зовнішністю та імпозантною поведінкою.
Підписники Христини бачать її ідеальну фігуру, довгі ніжки в гарних сукнях, у купальниках на відпочинку та після тренувань.
Крім вечірніх суконь, Христині ще більше підходять під її зовнішність класичні брючні костюми.
В соцмережах Христина також любить жартувати. Цікаво, що майже всі вони пов’язані з чоловіком.
