Головна Спорт Дружина Ротаня вражає своєю красою — як виглядає серцеїдка

Дружина Ротаня вражає своєю красою — як виглядає серцеїдка

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 08:19
Оновлено: 09:02
Дружина Руслана Ротаня вразила природною красою та елегантністю — фото
Христина Ротань. Фото: instagram.com/kristi_rr_

Головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань відомий як один із найбільших красунчиків серед колег в УПЛ. Однак дружина фахівця також виділяється природною красою.

Навіть більше, Христина Ротань є однією з найкрасивіших та найбільш елегантних жінок в українському футболі, повідомив портал Новини.LIVE.

У Христини активні соцмережі. Лише в Instagram на жінку підписано 9,6 тисячі фоловерів.

Як виглядає красуня, яку Ротань називає дружиною

Дружина Ротаня відразу привертає увагу своєю зовнішністю та імпозантною поведінкою.

Кристина Ротань
Христина Ротань. Фото: instagram.com/kristi_rr_

Підписники Христини бачать її ідеальну фігуру, довгі ніжки в гарних сукнях, у купальниках на відпочинку та після тренувань.

Крім вечірніх суконь, Христині ще більше підходять під її зовнішність класичні брючні костюми.

Кристина Ротань
Христина Ротань. Фото: instagram.com/kristi_rr_

В соцмережах Христина також любить жартувати. Цікаво, що майже всі вони пов’язані з чоловіком.

Нагадаємо, про перемогу над "Шахтарем" в Кубку України розповів головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський.

Наставник "Шахтаря" Арда Туран розповів, чому його команда програла, та пообіцяв наслідки.

футбол Руслан Ротань Полісся дружини футболістів "Красуня"
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
