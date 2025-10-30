Дружина Руслана Ротаня вразила природною красою та елегантністю — фото

Христина Ротань. Фото: instagram.com/kristi_rr_

Головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань відомий як один із найбільших красунчиків серед колег в УПЛ. Однак дружина фахівця також виділяється природною красою.

Навіть більше, Христина Ротань є однією з найкрасивіших та найбільш елегантних жінок в українському футболі, повідомив портал Новини.LIVE.

У Христини активні соцмережі. Лише в Instagram на жінку підписано 9,6 тисячі фоловерів.

Як виглядає красуня, яку Ротань називає дружиною

Дружина Ротаня відразу привертає увагу своєю зовнішністю та імпозантною поведінкою.

Христина Ротань. Фото: instagram.com/kristi_rr_

Підписники Христини бачать її ідеальну фігуру, довгі ніжки в гарних сукнях, у купальниках на відпочинку та після тренувань.

Крім вечірніх суконь, Христині ще більше підходять під її зовнішність класичні брючні костюми.

Христина Ротань. Фото: instagram.com/kristi_rr_

В соцмережах Христина також любить жартувати. Цікаво, що майже всі вони пов’язані з чоловіком.

