Київський Локомотив готовий судитися з московським через емблему

Київський "Локомотив" з Другої ліги пройшов у чвертьфінал Кубку України. Команда пройшла ковалівський "Колос", рівненський "Верес" та вінницьку "Ниву".

В ефірі "ТаТоТаке" журналіст Михайло Співаковський розповів, що український "Локомотив" готовий судитися з московським "Локомотивом".

Український "Локомотив" має претензії до російського

За словами Співаковського, "Локомотив" — є другим за віком футбольним клубом в Україні після стрийської "Скали". Його історія бере початок у 1919 році, коли колектив створили працівники залізниці. Вже через три роки з’явився клуб залізничників у Росії, який з 1936 року почав називатися "Локомотив" Москва.

Співаковський нагадав, що клубна емблема має глибоке коріння — вона була розроблена в Україні, хоча використовується й московським клубом. Наразі керівництво команди юридично доводить її автентичність, що може призвести до заборони росіянам використовувати її.

Також журналіст розповів, що перша форма Локомотива також пов’язана із залізничною тематикою: її кольори — червоний та зелений, які символізують сигнальні прапорці машиністів.

