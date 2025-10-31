Видео
Видео

Дата публикации 31 октября 2025 09:21
обновлено: 09:28
Украинская легкоатлетка Дзундза стала героиней шоу Холостяк-14
Ольга Дзундза позирует в кадре. Фото: instagram.com/olha_yevhenivna/

Популярное шоу "Холостяк" дошло уже до 14 сезона на украинском телевидении. Главным героем проекта стал популярный актер Тарас Цымбалюк, а среди девушек, которые борются за его симпатию, оказалась известная спортсменка. 

Ольга Дзундза представляет Харьков и кажется одной из самых уверенных в себе участниц шоу, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

В Украине состоялась премьера 14 сезона проекта "Холостяк", главный герой которого Тарас Цымбалюк выбрал 16 девушек, одной из которых он отдаст свое сердце. Среди участниц, которые получили розу на вечеринке знакомства, оказалась и украинская спортсменка, которая поразила героя своей красотой, уверенностью и умением держать себя. 

Ольга Дзундза
Платье, в котором Ольга Дзундза пришла на "Холостяк". Фото: instagram.com/olha_yevhenivna/

Кто такая Ольга Дзундза 

Известно, что 38-летняя харьковчанка является Мастером спорта по легкой атлетике. Она профессионально занималась прыжками в высоту — дисциплине, в которой действующей олимпийской чемпионкой является украинка Ярослава Магучих (а обладательницей "бронзы" — ее соотечественница Ирина Геращенко — Ред.). 

Ольга Дзундза
Ольга продолжает активно заниматься спортом. Фото: instagram.com/olha_yevhenivna/

Брат Ольги Дзундзы тоже является профессиональным спортсменом и занимается регби. Спортивное прошлое украинской красавицы сформировало в ней характер и дисциплину, а также внутреннюю красоту, что не осталось незамеченным Тарасом Цымбалюком. 

Ольга Дзундза
Бывших спортсменок не бывает, Ольга в прекрасной форме. Фото: instagram.com/olha_yevhenivna/

Несколько лет назад Ольга перевезла семью в Ивано-Франковск из Харькова. Она разведена после 20 лет брака, воспитывает двух детей: сыну спортсменки 15 лет, дочери — 10. Дзундза продолжает заниматься спортом и является фитнес-тренером. 

В первых выпусках "Холостяка" Ольга Дзундза поразила уверенностью в себе, зрелостью рассуждений и природным шармом. Тарас Цымбалюк выбрал девушку в числе 16 фавориток, которые получили по розе и примут участие в основной части проекта. 

Напомним, также одной из участниц шоу "Холостяк" стала бывшая девушка известного украинского футболиста Дарья Зотова. 

Девушка звезды футбола Эрлинга Холанна рассказала о пикантном моменте в отношениях с форвардом "Манчестер Сити". 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
