Бывшая девушка футболиста Кухаревича появилась в шоу Холостяк

Бывшая девушка украинского футболиста появилась на шоу Холостяк
В Украине на одном из телеканалов стартовал 14-й сезон реалити-шоу "Холостяк". На нем также не обошлось без отечественного футбола.
На сердце актера Тараса Цимбалюка претендовала бывшая девушка одного из украинских футболистов, сообщил портал Новини.LIVE.
"Холостяк" не обошелся без футбола
На сердце звезды сериалов "Любовь и пламя", "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" будет претендовать бывшая девушка форварда "Слована" Николая Кухаревича Дарья Зотова.
Девушка является профессиональной моделью, финалисткой конкурса "Мисс Украина-2021" и лицом бренда Guess.
Интересно, что Цимбалюк был знаком с Зотовой и поэтому удивился ее появлению на шоу.
Подробности о взаимоотношениях Цимбалюка и Зотовой раскроют во втором эпизоде шоу.
Отметим, что в последние годы Зотова жила с Кухаревичем в Европе, когда футболист выступал в Великобритании. Затем пара распалась весной этого года.
