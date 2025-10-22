Бывшая девушка футболиста Кухаревича появилась в шоу Холостяк

Дария Зотова. Фото: Guess/instagram.com/di__zotova

В Украине на одном из телеканалов стартовал 14-й сезон реалити-шоу "Холостяк". На нем также не обошлось без отечественного футбола.

На сердце актера Тараса Цимбалюка претендовала бывшая девушка одного из украинских футболистов, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

"Холостяк" не обошелся без футбола

На сердце звезды сериалов "Любовь и пламя", "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" будет претендовать бывшая девушка форварда "Слована" Николая Кухаревича Дарья Зотова.

Девушка является профессиональной моделью, финалисткой конкурса "Мисс Украина-2021" и лицом бренда Guess.

Дарья Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Интересно, что Цимбалюк был знаком с Зотовой и поэтому удивился ее появлению на шоу.

Подробности о взаимоотношениях Цимбалюка и Зотовой раскроют во втором эпизоде шоу.

Отметим, что в последние годы Зотова жила с Кухаревичем в Европе, когда футболист выступал в Великобритании. Затем пара распалась весной этого года.

Напомним, ранее Виктор Вацко дал прогнозы на сезон 2025/2026 гг.

Центрбек "Динамо" подрался с форвардом луганской "Зари". После этого они вместе общались.

Один из талантливых игроков киевского "Динамо" может стать игроком житомирского "Полесья".