Колишня дівчина футболіста Кухаревича з’явилась у шоу Холостяк

Україна
Колишня дівчина українського футболіста з'явилася в шоу Холостяк

Колишня дівчина українського футболіста з'явилася в шоу Холостяк

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 08:42
Оновлено: 08:42
Дарія Зотова. Фото: Guess/instagram.com/di__zotova
Дарія Зотова. Фото: Guess/instagram.com/di__zotova

В Україні на одному із телеканалів стартував 14-й сезон реаліті-шоу "Холостяк". На ньому також не обійшлось без вітчизняного футболу.

На серце актора Тараса Цимбалюка претендувала колишня дівчина одного із українських футболістів, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Дария Зотова
Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

"Холостяк" не обійшовся без футболу

На серце зірки серіалів "Кохання та полум'я", "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" претендуватиме колишня дівчина форварда "Слована" Миколи Кухаревича Дарія Зотова.

Дівчина є професійною моделлю, фіналісткою конкурсу "Міс Україна-2021" та обличчям бренду Guess.

Дария Зотова
Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Цікаво, що Цимбалюк був знайомий із Зотовою і тому здивувався її появі на шоу.

Подробиці про взаємовідносини Цимбалюка та Зотової розкриють у другому епізоді шоу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dariia Zotova (@di__zotova)

Зазначимо, що в останні роки Зотова мешкала з Кухаревичем в Європі, коли футболіст виступав в Великобританії. Потім пара розпалася весною цього року.

Нагадаємо, раніше Віктор Вацко дав прогнози на сезон 2025/2026 рр.

Центрбек "Динамо" побився з форвардом луганської "Зорі". Після цього вони разом спілкувались. 

Один з талановитих гравців київського "Динамо" може стати гравцем житомирського "Полісся".

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
