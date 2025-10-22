Колишня дівчина футболіста Кухаревича з’явилась у шоу Холостяк

Дарія Зотова. Фото: Guess/instagram.com/di__zotova

В Україні на одному із телеканалів стартував 14-й сезон реаліті-шоу "Холостяк". На ньому також не обійшлось без вітчизняного футболу.

На серце актора Тараса Цимбалюка претендувала колишня дівчина одного із українських футболістів, повідомив портал Новини.LIVE.

Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

"Холостяк" не обійшовся без футболу

На серце зірки серіалів "Кохання та полум'я", "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" претендуватиме колишня дівчина форварда "Слована" Миколи Кухаревича Дарія Зотова.

Дівчина є професійною моделлю, фіналісткою конкурсу "Міс Україна-2021" та обличчям бренду Guess.

Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Цікаво, що Цимбалюк був знайомий із Зотовою і тому здивувався її появі на шоу.

Подробиці про взаємовідносини Цимбалюка та Зотової розкриють у другому епізоді шоу.

Зазначимо, що в останні роки Зотова мешкала з Кухаревичем в Європі, коли футболіст виступав в Великобританії. Потім пара розпалася весною цього року.

