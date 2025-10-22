Колишня дівчина футболіста Кухаревича з’явилась у шоу Холостяк

Колишня дівчина українського футболіста з'явилася в шоу Холостяк
В Україні на одному із телеканалів стартував 14-й сезон реаліті-шоу "Холостяк". На ньому також не обійшлось без вітчизняного футболу.
На серце актора Тараса Цимбалюка претендувала колишня дівчина одного із українських футболістів, повідомив портал Новини.LIVE.
"Холостяк" не обійшовся без футболу
На серце зірки серіалів "Кохання та полум'я", "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" претендуватиме колишня дівчина форварда "Слована" Миколи Кухаревича Дарія Зотова.
Дівчина є професійною моделлю, фіналісткою конкурсу "Міс Україна-2021" та обличчям бренду Guess.
Цікаво, що Цимбалюк був знайомий із Зотовою і тому здивувався її появі на шоу.
Подробиці про взаємовідносини Цимбалюка та Зотової розкриють у другому епізоді шоу.
Зазначимо, що в останні роки Зотова мешкала з Кухаревичем в Європі, коли футболіст виступав в Великобританії. Потім пара розпалася весною цього року.
Нагадаємо, раніше Віктор Вацко дав прогнози на сезон 2025/2026 рр.
Центрбек "Динамо" побився з форвардом луганської "Зорі". Після цього вони разом спілкувались.
Один з талановитих гравців київського "Динамо" може стати гравцем житомирського "Полісся".
Читайте Новини.LIVE!