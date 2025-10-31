Шахтер — Динамо: где смотреть центральный матч 11-го тура УПЛ

Матч "Динамо" — "Шахтер" в Кубке Украины. Фото: "Динамо"

В Украинской премьер-лиге стартует 11-й тур. Центральным матчем станет противостояние во Львове между "Шахтером" и "Динамо".

Для команд это будет вторая игра за неделю, сообщил портал Новини.LIVE.

Кто покажет матч "Шахтер" — "Динамо"

Центральная игра тура начнется в 18:00 на "Арене Львов". Как и в Кубке Украины, матч будет судить главный арбитр Виталий Романов (Днепр), ассистенты — Александр Павлинов и Виталий Сухин (Одесса), четвертый — Александр Каленов (Хмельницкий), наблюдатель — Игорь Хиблин (Хмельницкий).

Покажет игру в прямом эфире УПЛ.ТВ, который транслируется на ОТТ платформах MEGOGO, Setanta Sport, "Киевстар ТВ" и других.

После 10 туров "Шахтер" лидирует с 21 очком в активе, а у "Динамо" и ЛНЗ — по 20 баллов.

В матче 1/8 Кубка Украины, который прошел 29 октября, "Динамо" одержало волевую победу 2:1, прервав серию без побед в "классическом", длившеюся с апреля 2021 года.

