Видео

Главная Спорт Где и когда смотреть матч Шахтер — Динамо в УПЛ

Где и когда смотреть матч Шахтер — Динамо в УПЛ

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 12:44
обновлено: 12:50
Шахтер — Динамо: где смотреть центральный матч 11-го тура УПЛ
Матч "Динамо" — "Шахтер" в Кубке Украины. Фото: "Динамо"

В Украинской премьер-лиге стартует 11-й тур. Центральным матчем станет противостояние во Львове между "Шахтером" и "Динамо".

Для команд это будет вторая игра за неделю, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Шахтер - Динамо
Матч "Динамо" - "Шахтер" в Кубке Украины. Фото: "Динамо"

Кто покажет матч "Шахтер" — "Динамо"

Центральная игра тура начнется в 18:00 на "Арене Львов". Как и в Кубке Украины, матч будет судить главный арбитр Виталий Романов (Днепр), ассистенты — Александр Павлинов и Виталий Сухин (Одесса), четвертый — Александр Каленов (Хмельницкий), наблюдатель — Игорь Хиблин (Хмельницкий).

Покажет игру в прямом эфире УПЛ.ТВ, который транслируется на ОТТ платформах MEGOGO, Setanta Sport, "Киевстар ТВ" и других.

После 10 туров "Шахтер" лидирует с 21 очком в активе, а у "Динамо" и ЛНЗ — по 20 баллов.

В матче 1/8 Кубка Украины, который прошел 29 октября, "Динамо" одержало волевую победу 2:1, прервав серию без побед в "классическом", длившеюся с апреля 2021 года.

футбол ФК Шахтер Динамо Андрей Ярмоленко УПЛ
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
