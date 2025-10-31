Спартак может перехватить Леандриньо, на которого претендует киевское Динамо

Леандриньо. Фото: instagram.com/leandrinho.6

Киевское "Динамо" активно работает над усилением на зимнее трансферное окно. Одним из вариантов на левый фланг защиты был бразильский игрок "Васко да Гама" Леандриньо.

Перед трансферным окном у киевлян появился исторический конкурент из России, сообщил портал Atenção Vascaínos.

Россияне могут украсть новичка "Динамо"

Известно, что киевское "Динамо" интересуется услугами экс-игрока сборной Бразилии U-20 еще с лета 2025-го года, когда пыталось арендовать его, но "Васко" настояло на полном трансфере с процентом от будущей продажи.

Несмотря на проваленные переговоры в клубе решили повторить попытку в январе, когда до окончания контракта игрока с "Васко" будет всего год.

Однако, в борьбу вступил московский "Спартак", который в ближайшее время начнет переговоры с "Васко".

Россияне, которые могут тратить гораздо больше чем "Динамо", видят в молодом защитнике перспективное подкрепление для обороны. "Васко" решили не препятствовать трансферу, поскольку Леандриньо не получает достаточно игрового времени под руководством нынешнего тренерского штаба.

Ожидается, что в отличие от "Динамо", "Спартак" может выложить за игрока 5-7 млн евро.

