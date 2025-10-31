Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Игрок, которого хочет Динамо, собрался в московский Спартак

Игрок, которого хочет Динамо, собрался в московский Спартак

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 20:06
обновлено: 20:50
Спартак может перехватить Леандриньо, на которого претендует киевское Динамо
Леандриньо. Фото: instagram.com/leandrinho.6

Киевское "Динамо" активно работает над усилением на зимнее трансферное окно. Одним из вариантов на левый фланг защиты был бразильский игрок "Васко да Гама" Леандриньо.

Перед трансферным окном у киевлян появился исторический конкурент из России, сообщил портал Atenção Vascaínos.

Реклама
Читайте также:
Леандриньо (футболист)
Леандриньо. Фото: instagram.com/leandrinho.6

Россияне могут украсть новичка "Динамо"

Известно, что киевское "Динамо" интересуется услугами экс-игрока сборной Бразилии U-20 еще с лета 2025-го года, когда пыталось арендовать его, но "Васко" настояло на полном трансфере с процентом от будущей продажи.

Несмотря на проваленные переговоры в клубе решили повторить попытку в январе, когда до окончания контракта игрока с "Васко" будет всего год.

Однако, в борьбу вступил московский "Спартак", который в ближайшее время начнет переговоры с "Васко".

Россияне, которые могут тратить гораздо больше чем "Динамо", видят в молодом защитнике перспективное подкрепление для обороны. "Васко" решили не препятствовать трансферу, поскольку Леандриньо не получает достаточно игрового времени под руководством нынешнего тренерского штаба.

Ожидается, что в отличие от "Динамо", "Спартак" может выложить за игрока 5-7 млн евро.

Напомним, известная украинская спортсменка стала звездой популярного шоу "Холостяк".

Клуб Второй лиги Украины с легендарной историей будет судиться с российским топовым клубом из Москвы.

Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса пренебрежительно написала о болельщиках.

футбол Бразилия Динамо Футбол трансферы Россия Спартак Москва
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации