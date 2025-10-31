Яна Суркис вступила в конфликт с болельщиками Динамо

Яна Суркис позирует для съемки. Фото: instagram.com/y.surkis777/

В рамках 1/8 Кубка Украины киевское "Динамо" победило донецкий "Шахтер" со счетом 2:1, но поединок запомнился серией скандалов. Один из них оказался связан с Денисом Поповым, а второй — с высказыванием Яны Суркис.

Жена Кристиана Биловара шутливо обратилась к части болельщиков команды на своей странице в Telegram.

Защитник "Динамо" Кристиан Биловар во время недавнего интервью назвал болельщиков команды "подпивасниками". Он заявил, что не слышал ни одного плохого слова в адрес команды от представителей ультрас, а критикуют "бело-синих" якобы те фанаты, которые "выпьют два пива, напишут два комментария, обругают игрока и идут спать пьяными".

Детали скандала

Кристиан Биловар не принял участия в матче с "Шахтером" из-за травмы. Одновременно с этим Яна Суркис выпустила сообщение, которое не понравилось части болельщиков. Она опубликовала кадр матча, который подписала "Подпивасники, вы где?".

Комментарии болельщиков "Динамо". Скриншот Telegram

Болельщики бурно отреагировали на эту провокацию. Они напомнили Яне Суркис о нынешнем статусе Кристиана Биловара в команде, а также о ряде неудач "Динамо" в сезоне 2025/2026. Таким образом, можно прийти к выводу, что противостояние сторон будет продолжаться и в будущем.

Уже в воскресенье, 2 ноября, "Динамо" сыграет с "Шахтером" в рамках чемпионата Украины.

