Яна Суркис вступила в конфликт с болельщиками Динамо

Дочка Суркиса оскорбила болельщиков Динамо — что известно
В рамках 1/8 Кубка Украины киевское "Динамо" победило донецкий "Шахтер" со счетом 2:1, но поединок запомнился серией скандалов. Один из них оказался связан с Денисом Поповым, а второй — с высказыванием Яны Суркис.
Жена Кристиана Биловара шутливо обратилась к части болельщиков команды на своей странице в Telegram.
Защитник "Динамо" Кристиан Биловар во время недавнего интервью назвал болельщиков команды "подпивасниками". Он заявил, что не слышал ни одного плохого слова в адрес команды от представителей ультрас, а критикуют "бело-синих" якобы те фанаты, которые "выпьют два пива, напишут два комментария, обругают игрока и идут спать пьяными".
Детали скандала
Кристиан Биловар не принял участия в матче с "Шахтером" из-за травмы. Одновременно с этим Яна Суркис выпустила сообщение, которое не понравилось части болельщиков. Она опубликовала кадр матча, который подписала "Подпивасники, вы где?".
Болельщики бурно отреагировали на эту провокацию. Они напомнили Яне Суркис о нынешнем статусе Кристиана Биловара в команде, а также о ряде неудач "Динамо" в сезоне 2025/2026. Таким образом, можно прийти к выводу, что противостояние сторон будет продолжаться и в будущем.
Уже в воскресенье, 2 ноября, "Динамо" сыграет с "Шахтером" в рамках чемпионата Украины.
