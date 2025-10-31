Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Дочка Суркиса оскорбила болельщиков Динамо — что известно

Дочка Суркиса оскорбила болельщиков Динамо — что известно

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 13:19
обновлено: 13:24
Яна Суркис вступила в конфликт с болельщиками Динамо
Яна Суркис позирует для съемки. Фото: instagram.com/y.surkis777/

В рамках 1/8 Кубка Украины киевское "Динамо" победило донецкий "Шахтер" со счетом 2:1, но поединок запомнился серией скандалов. Один из них оказался связан с Денисом Поповым, а второй — с высказыванием Яны Суркис. 

Жена Кристиана Биловара шутливо обратилась к части болельщиков команды на своей странице в Telegram

Реклама
Читайте также:

Защитник "Динамо" Кристиан Биловар во время недавнего интервью назвал болельщиков команды "подпивасниками". Он заявил, что не слышал ни одного плохого слова в адрес команды от представителей ультрас, а критикуют "бело-синих" якобы те фанаты, которые "выпьют два пива, напишут два комментария, обругают игрока и идут спать пьяными". 

Детали скандала 

Кристиан Биловар не принял участия в матче с "Шахтером" из-за травмы. Одновременно с этим Яна Суркис выпустила сообщение, которое не понравилось части болельщиков. Она опубликовала кадр матча, который подписала "Подпивасники, вы где?". 

Болельщики Динамо
Комментарии болельщиков "Динамо". Скриншот Telegram

Болельщики бурно отреагировали на эту провокацию. Они напомнили Яне Суркис о нынешнем статусе Кристиана Биловара в команде, а также о ряде неудач "Динамо" в сезоне 2025/2026. Таким образом, можно прийти к выводу, что противостояние сторон будет продолжаться и в будущем. 

Уже в воскресенье, 2 ноября, "Динамо" сыграет с "Шахтером" в рамках чемпионата Украины. 

Напомним, один из известных украинских клубов будет судиться с россиянами за право на обладание эмблемой. 

Украинская легкоатлетка стала одной из главных участниц 14 сезона популярного шоу "Холостяк". 

Старший сын Криштиану Роналду может превзойти своего отца уже в ближайшее время. 

футбол ФК Шахтер Динамо Кубок Украины Кристиан Биловар Яна Суркис
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации