Главная Спорт Попов принес извинения игрокам Шахтера за свои слова

Попов принес извинения игрокам Шахтера за свои слова

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 09:52
обновлено: 09:44
Попов объяснил, почему оскорбил игроков Шахтера
Денис Попов после финального свистка. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов был вынужден отреагировать на скандал после матча с "Шахтером". Обсуждения вызвало высказывание, которое футболист допустил вскоре после игры. 

Попов назвал "пародией" нынешний состав "Шахтера", сообщает "Трибуна". 

Читайте также:

Слова Дениса Попова о том, что игроки "горняков", по его мнению, оказались "пародией" на состав донецкой команды прошлых лет, вызвали широкий резонанс, на них отреагировал даже Георгий Судаков. Спустя сутки после поединка в Кубке Украины защитнику "Динамо" пришлось объяснить, что он имел в виду. 

Денис Попов
Денис Попов во время игры. Фото: пресс-служба "Динамо"

Попов разрядил обстановку 

Футболист столичной команды заявил, что считает накал эмоций в матчах "Динамо" и "Шахтера" не тем, чем раньше. Попов считает, что в современных поединках между этими командами страсти уже не бушуют так, как раньше. К тому же, по словам Дениса, нынешние игроки "Шахтера" не настолько уверены в себе, как знаменитые легионеры "горняков" прошлых лет. 

"Возможно, я подобрал неправильное слово. Но у меня не было намерения кого-нибудь обидеть. Я даже не уделил этому внимания. Думаю, что мой комментарий будет ясен. Просто мне задали такой провокационный вопрос, что скамейка "Шахтера" что-то кричала. Они провоцировали. Мы на это старались не вестись. Если бы вы на это внимание немного обратили, то поняли бы мою эмоцию", — объяснил Попов. 

Также защитник "Динамо" опроверг тезис о недостаточной физической подготовке "бело-синих". Денис считает, что столичной команде не хватает времени на восстановление, но работой на сборах он доволен. 

спорт футбол ФК Шахтер Динамо Денис Попов Кубок Украины
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
