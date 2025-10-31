Попов объяснил, почему оскорбил игроков Шахтера

Попов принес извинения игрокам Шахтера за свои слова
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов был вынужден отреагировать на скандал после матча с "Шахтером". Обсуждения вызвало высказывание, которое футболист допустил вскоре после игры.
Попов назвал "пародией" нынешний состав "Шахтера", сообщает "Трибуна".
Слова Дениса Попова о том, что игроки "горняков", по его мнению, оказались "пародией" на состав донецкой команды прошлых лет, вызвали широкий резонанс, на них отреагировал даже Георгий Судаков. Спустя сутки после поединка в Кубке Украины защитнику "Динамо" пришлось объяснить, что он имел в виду.
Попов разрядил обстановку
Футболист столичной команды заявил, что считает накал эмоций в матчах "Динамо" и "Шахтера" не тем, чем раньше. Попов считает, что в современных поединках между этими командами страсти уже не бушуют так, как раньше. К тому же, по словам Дениса, нынешние игроки "Шахтера" не настолько уверены в себе, как знаменитые легионеры "горняков" прошлых лет.
"Возможно, я подобрал неправильное слово. Но у меня не было намерения кого-нибудь обидеть. Я даже не уделил этому внимания. Думаю, что мой комментарий будет ясен. Просто мне задали такой провокационный вопрос, что скамейка "Шахтера" что-то кричала. Они провоцировали. Мы на это старались не вестись. Если бы вы на это внимание немного обратили, то поняли бы мою эмоцию", — объяснил Попов.
Также защитник "Динамо" опроверг тезис о недостаточной физической подготовке "бело-синих". Денис считает, что столичной команде не хватает времени на восстановление, но работой на сборах он доволен.
