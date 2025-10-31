Попов пояснив, чому образив гравців Шахтаря

Денис Попов після фінального свистка. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник київського "Динамо" Денис Попов був змушений відреагувати на скандал після матчу з "Шахтарем". Обговорення викликало висловлювання, якого футболіст припустився незабаром після гри.

Попов назвав "пародією" нинішній склад "Шахтаря", повідомляє "Трибуна".

Слова Дениса Попова про те, що гравці "гірників", на його думку, виявилися "пародією" на склад донецької команди минулих років, викликали широкий резонанс, на них відреагував навіть Георгій Судаков. Через добу після поєдинку в Кубку України захиснику "Динамо" довелося пояснити, що він мав на увазі.

Денис Попов під час гри. Фото: пресслужба "Динамо"

Попов розрядив обстановку

Футболіст столичної команди заявив, що вважає загострення емоцій у матчах "Динамо" і "Шахтаря" не тим, чим раніше. Попов вважає, що в сучасних поєдинках між цими командами пристрасті вже не вирують так, як раніше. До того ж за словами Дениса, нинішні гравці "Шахтаря" не настільки впевнені в собі, як знамениті легіонери "гірників" минулих років.

"Можливо, я підібрав неправильне слово. Але в мене не було наміру когось образити. Я навіть не приділив цьому уваги. Думаю, що мій коментар буде зрозумілим. Просто мені поставили таке провокаційне запитання, що лава "Шахтаря" щось кричала. Вони провокували. Ми на це намагалися не вестися. Якби ви на це увагу трохи звернули, то зрозуміли б мою емоцію", — пояснив Попов.

Також захисник "Динамо" спростував тезу про недостатню фізичну підготовку "біло-синіх". Денис вважає, що столичній команді не вистачає часу на відновлення, але роботою на зборах він задоволений.

