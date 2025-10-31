Сын Криштиану Роналду готов превзойти рекорд отца

Сын Роналду готовится превзойти рекорд отца — о чем речь
Сын Криштиану Роналду стал футболистом сборной Португалии U-16. Ранее он выступал за национальную команду U-15, в составе которой забивал голы.
У старшего сына легендарного футболиста есть шанс превзойти отца, сообщает портал Новини.LIVE.
Тренерский штаб сборной Португалии U-16 вызвал в команду Криштиану Роналду-младшего, который является футболистом молодежки "Аль-Насра" и восходящей звездой футбола. Юный спортсмен действует на позиции форварда и может добиться того, что не удалось его отцу.
Роналду уже дебютировал за сборную
Команда Португалии вошла в число участников Кубка Федераций, который проходит в Турции. Она уже обыграла хозяев поля со счетом 2:0, а Роналду-младший вышел на поле в компенсированное время.
Молодой 15-летний футболист уже готовится вместе с командой к следующему противостоянию. Уже 1 ноября португальцы сыграют с Уэльсом, а два дня спустя встретится на поле с Англией.
Криштиану Роналду тоже выступал в сборной Португалии U-16, а затем и в молодежной команде, но не смог выиграть в их составе крупный турнир. У старшего сына легендарного футболиста есть шанс превзойти отца.
Напомним, известная украинская спортсменка соперничает за сердце Тараса Цымбалюка на шоу "Холостяк-14".
Защитник "Динамо" Денис Попов был вынужден принести извинения игрокам "Шахтера" после матча Кубка Украины.
Украинский "Локомотив" собирается отобрать право на использование эмблемы у российской команды.
Читайте Новини.LIVE!