Сын Роналду готовится превзойти рекорд отца — о чем речь

Дата публикации 31 октября 2025 11:31
обновлено: 11:26
Сын Криштиану Роналду готов превзойти рекорд отца
Криштиану Роналду младший в "Аль-Насре". Фото: instagram.com/crjnrr7/

Сын Криштиану Роналду стал футболистом сборной Португалии U-16. Ранее он выступал за национальную команду U-15, в составе которой забивал голы. 

У старшего сына легендарного футболиста есть шанс превзойти отца, сообщает портал Новини.LIVE

Тренерский штаб сборной Португалии U-16 вызвал в команду Криштиану Роналду-младшего, который является футболистом молодежки "Аль-Насра" и восходящей звездой футбола. Юный спортсмен действует на позиции форварда и может добиться того, что не удалось его отцу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cristiano Junior (@crjnrr7)

Роналду уже дебютировал за сборную 

Команда Португалии вошла в число участников Кубка Федераций, который проходит в Турции. Она уже обыграла хозяев поля со счетом 2:0, а Роналду-младший вышел на поле в компенсированное время. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду со старшим сыном. Фото: instagram.com/cristiano/

Молодой 15-летний футболист уже готовится вместе с командой к следующему противостоянию. Уже 1 ноября португальцы сыграют с Уэльсом, а два дня спустя встретится на поле с Англией. 

Криштиану Роналду тоже выступал в сборной Португалии U-16, а затем и в молодежной команде, но не смог выиграть в их составе крупный турнир. У старшего сына легендарного футболиста есть шанс превзойти отца. 

спорт футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
