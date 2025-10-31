Син Кріштіану Роналду готовий перевершити рекорд батька

Кріштіану Роналду молодший в "Аль-Насрі". Фото: instagram.com/crjnrrr7/

Син Кріштіану Роналду став футболістом збірної Португалії U-16. Раніше він виступав за національну команду U-15, у складі якої забивав голи.

У старшого сина легендарного футболіста є шанс перевершити батька, повідомляє портал Новини.LIVE.

Тренерський штаб збірної Португалії U-16 викликав до команди Кріштіану Роналду-молодшого, який є футболістом молодіжки "Аль-Насра" та висхідною зіркою футболу. Юний спортсмен діє на позиції форварда й може домогтися того, що не вдалося його батьку.

Роналду вже дебютував за збірну

Команда Португалії увійшла до числа учасників Кубка Федерацій, який проходить у Туреччині. Вона вже обіграла господарів поля з рахунком 2:0, а Роналду-молодший вийшов на поле в компенсований час.

Кріштіану Роналду зі старшим сином. Фото: instagram.com/cristiano/

Молодий 15-річний футболіст уже готується разом із командою до наступного протистояння. Уже 1 листопада португальці зіграють з Уельсом, а через два дні зустрінуться на полі з Англією.

Кріштіану Роналду теж виступав у збірній Португалії U-16, а потім і в молодіжній команді, але не зміг виграти в їхньому складі великий турнір. У старшого сина легендарного футболіста є шанс перевершити батька.

