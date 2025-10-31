Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Донька Суркіса образила вболівальників Динамо — що відомо

Донька Суркіса образила вболівальників Динамо — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 13:19
Оновлено: 13:24
Яна Суркіс вступила в конфлікт з уболівальниками Динамо
Яна Суркіс позує для зйомки. Фото: instagram.com/y.surkis777/

У рамках 1/8 Кубка України київське "Динамо" перемогло донецький "Шахтар" із рахунком 2:1, але поєдинок запам'ятався серією скандалів. Один із них виявився пов'язаний із Денисом Поповим, а другий — із висловлюванням Яни Суркіс.

Дружина Крістіана Біловара жартівливо звернулася до частини вболівальників команди на своїй сторінці в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Захисник "Динамо" Крістіан Біловар під час нещодавнього інтерв'ю назвав уболівальників команди "підпивасниками". Він заявив, що не чув жодного поганого слова на адресу команди від представників ультрас, а критикують "біло-синіх" нібито ті фанати, які "вип'ють два пива, напишуть два коментарі, облають гравця та йдуть спати п'яними".

Деталі скандалу

Крістіан Біловар не взяв участі в матчі з "Шахтарем" через травму. Одночасно з цим Яна Суркіс випустила допис, який не сподобався частині вболівальників. Вона опублікувала кадр матчу, який підписала "Підпівасники, ви де?".

Болельщики Динамо
Коментарі вболівальників "Динамо". Скриншот Telegram

Уболівальники бурхливо відреагували на цю провокацію. Вони нагадали Яні Суркіс про нинішній статус Крістіана Біловара в команді, а також про низку невдач "Динамо" в сезоні 2025/2026. Таким чином, можна дійти висновку, що протистояння сторін триватиме й в майбутньому.

Уже в неділю, 2 листопада, "Динамо" зіграє з "Шахтарем" у рамках чемпіонату України.

Нагадаємо, один із відомих українських клубів судитиметься з росіянами за право на володіння емблемою.

Українська легкоатлетка стала однією з головних учасниць 14 сезону популярного шоу "Холостяк".

Старший син Кріштіану Роналду може перевершити свого батька вже найближчим часом.

футбол ФК Шахтар Динамо Кубок України Крістіан Біловар Яна Суркіс
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації