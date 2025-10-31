Яна Суркіс вступила в конфлікт з уболівальниками Динамо

Яна Суркіс позує для зйомки. Фото: instagram.com/y.surkis777/

У рамках 1/8 Кубка України київське "Динамо" перемогло донецький "Шахтар" із рахунком 2:1, але поєдинок запам'ятався серією скандалів. Один із них виявився пов'язаний із Денисом Поповим, а другий — із висловлюванням Яни Суркіс.

Дружина Крістіана Біловара жартівливо звернулася до частини вболівальників команди на своїй сторінці в Telegram.

Захисник "Динамо" Крістіан Біловар під час нещодавнього інтерв'ю назвав уболівальників команди "підпивасниками". Він заявив, що не чув жодного поганого слова на адресу команди від представників ультрас, а критикують "біло-синіх" нібито ті фанати, які "вип'ють два пива, напишуть два коментарі, облають гравця та йдуть спати п'яними".

Деталі скандалу

Крістіан Біловар не взяв участі в матчі з "Шахтарем" через травму. Одночасно з цим Яна Суркіс випустила допис, який не сподобався частині вболівальників. Вона опублікувала кадр матчу, який підписала "Підпівасники, ви де?".

Коментарі вболівальників "Динамо". Скриншот Telegram

Уболівальники бурхливо відреагували на цю провокацію. Вони нагадали Яні Суркіс про нинішній статус Крістіана Біловара в команді, а також про низку невдач "Динамо" в сезоні 2025/2026. Таким чином, можна дійти висновку, що протистояння сторін триватиме й в майбутньому.

Уже в неділю, 2 листопада, "Динамо" зіграє з "Шахтарем" у рамках чемпіонату України.

