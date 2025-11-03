Кличко може повернутися на ринг заради одного суперника

Володимир Кличко після закінчення кар'єри. Фото: instagram.com/klitschko/

В останні пів року активізувалися чутки про те, що Володимир Кличко може знову вийти на ринг. Головним мотивом олімпійського чемпіона називали світовий рекорд.

Однак промоутер Олександр Красюк назвав ще один стимул для 49-річного спортсмена в інтерв'ю YouTube-каналу Okay Eva.

Колишній промоутер Олександра Усика підтвердив, що чутки про повернення Володимира Кличка на ринг мають під собою підставу. За словами експерта, колишній чемпіон світу продовжує активно тренуватися щодня. Він зробив паузу на три доби тільки наприкінці лютого 2022 року.

Кріштіану Роналду та Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury/

Хто може стати суперником Володимира Кличка

Головною мотивацією для українського ветерана справді є перспектива перевершити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у віці 26 років. Наступного року Володимиру Кличку виповниться 50 років. Якщо він зуміє завоювати пояс у такому віці, це досягнення буде складно перевершити.

На думку Олександра Красюка, Володимир Кличко може захотіти провести реванш із Тайсоном Ф'юрі, який у листопаді 2015 року переміг українця одноголосним рішенням суддів. Однак британець може виявитися не єдиним кандидатом на роль суперника Кличка.

Востаннє Володимир виходив на ринг навесні 2017 року, і тоді він в 11 раунді поступився Ентоні Джошуа.

