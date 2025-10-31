Агіт Кабайєл заявив, як може перемогти Олександра Усика у бою

Агіт Кабайєл. Фото: instagram.com/agitkabayel

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабайєл готується до бою, який пройде 10 січня. При цьому, він пізніше мріє про поєдинок з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком.

Про свої плани Кабайєл розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

Кабайєл планує створити проблеми Усику

Німецький боксер розповів, що у нього є непереможний та унікальний стиль.

Кабайєл вважає, що він переможе Усика, хоча й у них буде рівний поєдинок з близьким рішенням суддів.

"Я не зазнавав поразок упродовж усієї кар’єри. У надважкій вазі я бився лише з топовими суперниками та переміг кожного з них.

Бій буде дуже рівним. Вважаю, що Усику не сподобається мій стиль. Коли я атакую корпус і голову — це зовсім інший рівень", — сказав Кабайєл.

Агіт раніше перемагав Дерека Чісору, Арсланбека Махмудова, Френка Санчеса та Чжана Чжілея.

Всього за свою кар’єру Кабайєл виграв 26 поєдинків, 18 нокаутами, та жодного разу не програвав. Найнебезпечнішою перевагою німця є удари по корпусу.

