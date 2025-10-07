Відео
Україна
Тимчасовий чемпіон WBC кинув виклик Усику — що відомо

Тимчасовий чемпіон WBC кинув виклик Усику — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 16:01
Кабаєл назвав себе ідеальним суперником Усика
Агіт Кабаєл (праворуч) та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі Агіт Кабаєл заявив про бажання битися з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком. Німецький боєць курдського походження наголосив на своєму прагненні та підкреслив, що відчуває себе викликом для лідера дивізіону.

Кабаєл звернув увагу, що його кар'єра успішно розвивається, і бій з Усиком може стати визнанням для нього, повідомляє Sport.de.

Читайте також:

Агіт Кабаєл бачить себе гідним конкурентом, попри статус Олександра Усика. Він підкреслив, що за його плечима рекорд без поразок та впевнене просування, що робить це протистояння логічним.

Агит Кабайел
Як і Усик, Кабаєл теж любить футбол. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Агіт Кабаєл — боксер із рекордом 26-0 (18 KO), який виступає в суперважкій вазі. Він уже утримує титул тимчасового чемпіона WBC та часто розглядається як один із перспективних претендентів. У своїх словах він підкреслює, що не просто хоче уваги, а прагне бойових умов.

Новий виклик Усику

Серед супротивників українця Кабаєл бачить себе наполегливим і жорстким суперником, який може запропонувати не лише фізичний тиск, а й атакувальну стратегію. Він каже, що не бажає порожніх слів, а готовий увійти в ринг та довести свою силу.

"Я вийшов із простих умов і не забув, звідки родом. Я жадаю бою не заради слави, а заради можливості показати: я не випадковий. Мій шлях пов'язаний із боротьбою, і я раз по раз готовий його підтверджувати. Усик — великий чемпіон, але кожен чемпіон приречений зустріти сильного виклику", — зазначив Кабаєл.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик пояснив, чому взяв участь у відновленні музею Романа Шухевича.

У складі київського "Динамо" може з'явитися футболіст, який посилить атаку чемпіонів України.

спорт Олександр Усик бокс WBC Агіт Кабаєл
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
