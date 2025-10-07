Кабаєл назвав себе ідеальним суперником Усика

Тимчасовий чемпіон WBC кинув виклик Усику — що відомо
Тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі Агіт Кабаєл заявив про бажання битися з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком. Німецький боєць курдського походження наголосив на своєму прагненні та підкреслив, що відчуває себе викликом для лідера дивізіону.
Кабаєл звернув увагу, що його кар'єра успішно розвивається, і бій з Усиком може стати визнанням для нього, повідомляє Sport.de.
Агіт Кабаєл бачить себе гідним конкурентом, попри статус Олександра Усика. Він підкреслив, що за його плечима рекорд без поразок та впевнене просування, що робить це протистояння логічним.
Агіт Кабаєл — боксер із рекордом 26-0 (18 KO), який виступає в суперважкій вазі. Він уже утримує титул тимчасового чемпіона WBC та часто розглядається як один із перспективних претендентів. У своїх словах він підкреслює, що не просто хоче уваги, а прагне бойових умов.
Новий виклик Усику
Серед супротивників українця Кабаєл бачить себе наполегливим і жорстким суперником, який може запропонувати не лише фізичний тиск, а й атакувальну стратегію. Він каже, що не бажає порожніх слів, а готовий увійти в ринг та довести свою силу.
"Я вийшов із простих умов і не забув, звідки родом. Я жадаю бою не заради слави, а заради можливості показати: я не випадковий. Мій шлях пов'язаний із боротьбою, і я раз по раз готовий його підтверджувати. Усик — великий чемпіон, але кожен чемпіон приречений зустріти сильного виклику", — зазначив Кабаєл.
