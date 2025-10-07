Кабайел назвал себя идеальным соперником Усика

Агит Кабайел (справа) и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел заявил о желании драться с абсолютным чемпионом Александром Усиком. Немецкий боец курдского происхождения отметил свое стремление и подчеркнул, что чувствует себя вызовом для лидера дивизиона.

Кабайел обратил внимание, что его карьера успешно развивается, и бой с Усиком может стать признанием для него, сообщает Sport.de.

Агит Кабайел видит себя достойным конкурентом, несмотря на статус Александра Усика. Он подчеркнул, что за его плечами рекорд без поражений и уверенное продвижение, что делает данное противостояние логичным.

Как и Усик, Кабайел тоже любит футбол. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Агит Кабайел — боксер с рекордом 26–0 (18 KO), выступающий в супертяжелом весе. Он уже удерживает титул временного чемпиона WBC и часто рассматривается в качестве одного из перспективных претендентов. В своих словах он подчеркивает, что не просто хочет внимания, а стремится к боевым условиям.

Новый вызов Усику

Среди противников украинца Кабайел видит себя упорным и жестким соперником, который может предложить не только физическое давление, но и атакующую стратегию. Он говорит, что не желает пустых слов, а готов войти в ринг и доказать свою силу.

"Я вышел из простых условий и не забыл, откуда родом. Я жажду боя не ради славы, а ради возможности показать: я не случаен. Мой путь связан с борьбой, и я раз за разом готов его подтверждать. Усик — великий чемпион, но каждый чемпион обречен встретить сильного вызова", — отметил Кабайел.

