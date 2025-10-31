Видео
Україна
Видео

Кабайел уверен, что станет кошмаром для Усика

Кабайел уверен, что станет кошмаром для Усика

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 23:54
обновлено: 23:54
Агит Кабайел заявил, как может победить Александра Усика в бою
Агит Кабайел. Фото: instagram.com/agitkabayel

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел готовится к бою, который пройдет 10 января. При этом, он позже мечтает о поединке с абсолютным чемпионом Александром Усиком.

О своих планах Кабайел рассказал в комментарии talkSPORT Boxing.

Агит Кабайел
Агит Кабайел. Фото: instagram.com/agitkabayel

Кабайел планирует создать проблемы Усику

Немецкий боксер рассказал, что у него есть непобедимый и уникальный стиль.

Кабайел считает, что он победит Усика, хотя и у них будет равный поединок с близким решением судей.

"Я не терпел поражений на протяжении всей карьеры. В супертяжелом весе я дрался только с топовыми соперниками и победил каждого из них.

Бой будет очень равным. Считаю, что Усику не понравится мой стиль. Когда я атакую корпус и голову — это совсем другой уровень", — сказал Кабайел.

Агит ранее побеждал Дерека Чисору, Арсланбека Махмудова, Фрэнка Санчеса и Чжана Чжилея.

Всего за свою карьеру Кабайел выиграл 26 поединков, 18 нокаутами, и ни разу не проигрывал. Самым опасным преимуществом немца являются удары по корпусу.

Александр Усик бокс профессиональный бокс украинские боксеры Агит Кабайел
Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
