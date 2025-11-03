Известный украинский клуб заподозрили в проведении договорных матчей

Договорной матч УПЛ — одну из команд обвинили в нечестной игре
Украинский журналист Игорь Бурбас поставил под сомнение честность игроков СК "Полтава" во время матча 11 тура УПЛ с "Кривбассом". Поединок завершился результативной ничьей 2:2.
Гости доминировали в первой тайме, но в итоге позволили сопернику уйти от поражения, заявил Бурбас в эфире своего YouTube-канала.
Игорь Бурбас вспомнил, как месяц назад линию матча СК "Полтава" в Кубке Украины вообще сняли с букмекерских контор. Журналист отметил, что регулярно получает подобную информацию от своих источников. Представители украинского беттинга тоже считают матчи с участием украинской команды подозрительными.
Что может грозить СК "Полтава"
Журналисты предложили главе Службы внутренних расследований Украины Андрею Давиденко изучить проблему, связанную с договорными матчами в Украине. Он может пригласить представителей СК "Полтавы" пройти процедуру на детекторе лжи, для этого есть все возможности.
"Когда я получаю список подозрительных матчей в Украине и отправляю его в УАФ, там говорят о необоснованности подозрений. Но я доверяю своим источникам. Уверен, в Комитете по этике и честной игре впервые узнают о "договорняках" в Украине только после моих сигналов", — заявил Бурбас.
Журналист предложил компетентным органам заняться проблемой "грязной игры" в украинском футболе и докопаться до сути этого явления. Бурбас заявил, что сейчас в стране никто этим не занимается, а значит это может быть кому-то не выгодно.
После 11 матчей в УПЛ СК "Полтава" занимает последнее, 16 место в турнирной таблице.
