Шевченко не развивает футбол, он занят бизнесом — журналист

Андрей Шевченко во время игры в падел. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Глава Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко активно развивает и другой вид спорта. Наряду с другими известными в стране персонами его увлек падел.

Еще в январе 2025 года Шевченко присоединился в качестве бизнесмена до падел-сообщества Украины, напомнил Бурбас во время эфира на своем YouTube-канале.

Журналист заявил, что Андрей Шевченко является бенефициаром в двух компаниях, связанных с развитием падела, а его сестра управляет этим бизнесом. Сам глава УАФ не только развивает не занятую нишу в Украине, но и довольно неплохо играет в падел. Среди амбассадоров этого вида спорта оказались Сергей Ребров, Геннадий Буткевич и другие известные в футболе персонажи.

Претензия к Андрею Шевченко

Президент "Полесья" развивает не только падел, но и успешно работает с футболом, боксом, конным и другими видами спорта. Но у журналистов есть вопросы к Андрею Шевченко, первой особе украинского футбола, который вкладывает средства и энергию в развитие падела.

"Я смотрю на эту ситуацию и хочу задать только один вопрос: у вас есть совесть? Откройте хотя бы одно футбольное поле или площадку. Вы уже два года управляете украинским футболом, но при этом развиваете совсем другой спорт", — заявил Бурбас.

По мнению журналиста, радует лишь то, что Шевченко вкладывает в развитие падела собственные деньги, а не средства УАФ. Но при этом Бурбас считает, что в любой цивилизованной стране после такого скандала глава местного футбола лишился бы своей должности.

Напомним, ранее Игорь Бурбас анонсировал масштабную работу "Полесья" на трансферном рынке.

