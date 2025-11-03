Видео
Видео

Бурбас назвал спорт, который развивает Шевченко — это не футбол

Дата публикации 3 ноября 2025 14:41
обновлено: 14:56
Шевченко не развивает футбол, он занят бизнесом — журналист
Андрей Шевченко во время игры в падел. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Глава Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко активно развивает и другой вид спорта. Наряду с другими известными в стране персонами его увлек падел. 

Еще в январе 2025 года Шевченко присоединился в качестве бизнесмена до падел-сообщества Украины, напомнил Бурбас во время эфира на своем YouTube-канале

Журналист заявил, что Андрей Шевченко является бенефициаром в двух компаниях, связанных с развитием падела, а его сестра управляет этим бизнесом. Сам глава УАФ не только развивает не занятую нишу в Украине, но и довольно неплохо играет в падел. Среди амбассадоров этого вида спорта оказались Сергей Ребров, Геннадий Буткевич и другие известные в футболе персонажи. 

Претензия к Андрею Шевченко 

Президент "Полесья" развивает не только падел, но и успешно работает с футболом, боксом, конным и другими видами спорта. Но у журналистов есть вопросы к Андрею Шевченко, первой особе украинского футбола, который вкладывает средства и энергию в развитие падела. 

"Я смотрю на эту ситуацию и хочу задать только один вопрос: у вас есть совесть? Откройте хотя бы одно футбольное поле или площадку. Вы уже два года управляете украинским футболом, но при этом развиваете совсем другой спорт", — заявил Бурбас. 

По мнению журналиста, радует лишь то, что Шевченко вкладывает в развитие падела собственные деньги, а не средства УАФ. Но при этом Бурбас считает, что в любой цивилизованной стране после такого скандала глава местного футбола лишился бы своей должности. 

Напомним, ранее Игорь Бурбас анонсировал масштабную работу "Полесья" на трансферном рынке. 

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал лидера "Динамо" после игры с "Шахтером". 

скандал спорт УАФ футбол Андрей Шевченко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
