Сабо назвал игрока Динамо, который разочаровал его в игре с Шахтером

Владислав Кабаев останавливает прорыв соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо не сомневается в том, что нейтральным болельщикам понравился матч "Динамо" с "Шахтером" в УПЛ. Однако опытный специалист увидел в игре обеих команд много недостатков.

Сабо считает победу "горняков" закономерным исходом противостояния, сообщает BLIK.

Йожеф Сабо удивился количеству мелких ошибок и брака при передачах в исполнении футболистов киевского "Динамо". Тренер считает, что действующие чемпионы Украины просто "перегорели" из-за слишком серьезных ожиданий от поединка.

Владислав Кабаев борется с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"

Чья игра не понравилась Сабо

Бывший тренер сборной Украины считает, что "Шахтер" заслужил победу, так как был на голову сильнее соперника. В частности это касается и индивидуальной игры отдельных исполнителей. Сабо не понравилось, что у "Динамо" практически некому было противостоять сопернику в центре поля.

"У "Динамо" совершенно нет средней линии. Нет игроков, которые могли бы создать атаку. Где был Буяльский? Его на поле вовсе не было видно. И в обороне, даже не знаю, как назвать то, что происходило", — заявил Сабо.

После поражения от "Шахтера" киевское "Динамо" отстает от "горняков" в турнирной таблице уже на 4 балла.

