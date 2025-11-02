Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шовковский обвинил арбитра в поражении Динамо

Шовковский обвинил арбитра в поражении Динамо

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 22:47
обновлено: 23:09
Шовковский обвинил арбитра Романова в ошибке в матче с Шахтером
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В 11-м туре УПЛ "Шахтер" во Львове победил киевское "Динамо". "Горняки" забили трижды, тогда как у киевлян отличился лишь Виталий Буяльский.

После матча главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире программы "Футбол 360" раскритиковал арбитра встречи Виталия Романова.

Реклама
Читайте также:

Судья лишил "Динамо" пенальти

Шовковский отметил, что ключевым моментом стал не назначенный пенальти на Шоле Огундане.

По его словам, оба матча против "Шахтера" были похожими, но судейская ошибка на этот раз повлияла на результат.

"Чистый пенальти! Это уже второй подобный эпизод с участием моей команды. С "Зарей" не поставили в их ворота, сейчас — в ворота "Шахтера". Я не понимаю, чего мы хотим достигать, над чем работает судейский корпус", — заявил наставник киевлян.

Тренер также рассказал, что получил звонки от представителей судейского корпуса, которые подтвердили, что пенальти действительно должен был быть назначен.

По мнению Шовковского, этот эпизод мог кардинально изменить ход матча.

После поражения "Динамо" отстает от "Шахтера" в турнирной таблице уже на четыре очка.

Напомним, ранее игроки "Шахтера" оставили послание Денису Попову.

Легенда мирового бокса Леннокс Льюис рассказал о проблемах в бою с Виталием Кличко.

футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ Александр Шовковский
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации