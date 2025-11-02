Шовковский обвинил арбитра Романова в ошибке в матче с Шахтером

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В 11-м туре УПЛ "Шахтер" во Львове победил киевское "Динамо". "Горняки" забили трижды, тогда как у киевлян отличился лишь Виталий Буяльский.

После матча главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире программы "Футбол 360" раскритиковал арбитра встречи Виталия Романова.

Реклама

Читайте также:

Судья лишил "Динамо" пенальти

Шовковский отметил, что ключевым моментом стал не назначенный пенальти на Шоле Огундане.

По его словам, оба матча против "Шахтера" были похожими, но судейская ошибка на этот раз повлияла на результат.

"Чистый пенальти! Это уже второй подобный эпизод с участием моей команды. С "Зарей" не поставили в их ворота, сейчас — в ворота "Шахтера". Я не понимаю, чего мы хотим достигать, над чем работает судейский корпус", — заявил наставник киевлян.

Тренер также рассказал, что получил звонки от представителей судейского корпуса, которые подтвердили, что пенальти действительно должен был быть назначен.

По мнению Шовковского, этот эпизод мог кардинально изменить ход матча.

После поражения "Динамо" отстает от "Шахтера" в турнирной таблице уже на четыре очка.

Напомним, ранее игроки "Шахтера" оставили послание Денису Попову.

Легенда мирового бокса Леннокс Льюис рассказал о проблемах в бою с Виталием Кличко.