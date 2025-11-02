Видео
Видео

В Шахтере после победы над Динамо опубликовали фото для Попова

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 21:19
обновлено: 21:20
Бразильцы Шахтера ответили Попову после победы над Динамо
Денис Попов. Фото: "Динамо"

В 11-м туре УПЛ "Шахтер" принимал во Львове "Динамо". Горняки покинули поле победителями, выиграв со счетом 3:1.

После игры игроки "Шахтера" обратились к защитнику киевлян Денису Попову.

После победы "Динамо" над "Шахтером" (2:1) в Кубке Украины Попов в интервью сказал, что нынешние бразильцы "горняков" являются пародией тех, кто играл раньше. Позже Денис извинился за свои слова.

Как отреагировали бразильцы на Попова

После начала матча во Львове на Попова началась настоящая охота. Бразильцы из "Шахтера" били и толкали защитника "Динамо" и постоянно показывали ему, чтобы меньше болтал.

Именно слова Попова стали мотивацией для бразильских футболистов "Шахтера", которые выдали лучшую игру сезона.

После матча "Шахтер" праздновал, а бразильцы опубликовали для Попова фото с надписью: "поддельные бразильцы".

Денис Попов
Бразильское послание Попову. Фото: instagram.com/isaque_oficial07

футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ Денис Попов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
