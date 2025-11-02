Бразильцы Шахтера ответили Попову после победы над Динамо

Денис Попов. Фото: "Динамо"

В 11-м туре УПЛ "Шахтер" принимал во Львове "Динамо". Горняки покинули поле победителями, выиграв со счетом 3:1.

После игры игроки "Шахтера" обратились к защитнику киевлян Денису Попову.

После победы "Динамо" над "Шахтером" (2:1) в Кубке Украины Попов в интервью сказал, что нынешние бразильцы "горняков" являются пародией тех, кто играл раньше. Позже Денис извинился за свои слова.

Как отреагировали бразильцы на Попова

После начала матча во Львове на Попова началась настоящая охота. Бразильцы из "Шахтера" били и толкали защитника "Динамо" и постоянно показывали ему, чтобы меньше болтал.

Именно слова Попова стали мотивацией для бразильских футболистов "Шахтера", которые выдали лучшую игру сезона.

После матча "Шахтер" праздновал, а бразильцы опубликовали для Попова фото с надписью: "поддельные бразильцы".

Бразильское послание Попову. Фото: instagram.com/isaque_oficial07

