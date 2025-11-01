Ламин Ямал расстался с аргентинской рэпершей Никки Николь

Ямал расстался со своей звездной девушкой
Вингер испанской "Барселоны" Ламин Ямал больше не встречается с аргентинской рэпершей Никки Николь. Это уже третье расставание футболиста с девушками за год.
Об изменениях в жизни Ямала сообщил портал Sport.es со ссылкой на журналиста Хави Ойосу.
Ямал расстался с девушкой после поражения "Реала"
Ямал подтвердил расставание с аргентинкой во время переписки с журналистом Хави Ойосу.
Пара встречалась всего пару месяцев - с лета 2025-го, когда Ямал познакомился с Никки во время тура по Южной Америке, а затем она выступила у него на 18-летии.
Ойоса процитировал сообщение Ямала:
"Мы не вместе. Это не из-за измены. Мы просто разошлись, и все. Все, что сейчас появляется, не имеет ничего общего с нашими отношениями. Я ей не изменял и не был с другой", — цитируют Ямала.
Несмотря на то, что Ламин опроверг слухи о неверности, в соцсетях появились его фото с моделью Анной Гарсией на вечеринке в Барселоне. Николь не комментировала новость, но фото с Ямалем убрала из Instagram
Расставание произошло после поражения "Барселоны" от "Реала" (1:2), когда Ямал подвергся критике за то, что его вечеринки и поведение мешают игре в футбол.
Напомним, украинский футбольный клуб юридически хочет лишить эмблемы российский "Локомотив".
Московский "Спартак" планирует подписать игрока, которым интересуется киевское "Динамо".
"Шахтер" и "Динамо" сыграют в 11-м туре УПЛ — где и когда смотреть игру.
Читайте Новини.LIVE!