Ламин Ямал расстался с аргентинской рэпершей Никки Николь

Вингер испанской "Барселоны" Ламин Ямал больше не встречается с аргентинской рэпершей Никки Николь. Это уже третье расставание футболиста с девушками за год.

Об изменениях в жизни Ямала сообщил портал Sport.es со ссылкой на журналиста Хави Ойосу.

Ямал расстался с девушкой после поражения "Реала"

Ямал подтвердил расставание с аргентинкой во время переписки с журналистом Хави Ойосу.

Пара встречалась всего пару месяцев - с лета 2025-го, когда Ямал познакомился с Никки во время тура по Южной Америке, а затем она выступила у него на 18-летии.

Ойоса процитировал сообщение Ямала:

"Мы не вместе. Это не из-за измены. Мы просто разошлись, и все. Все, что сейчас появляется, не имеет ничего общего с нашими отношениями. Я ей не изменял и не был с другой", — цитируют Ямала.

Несмотря на то, что Ламин опроверг слухи о неверности, в соцсетях появились его фото с моделью Анной Гарсией на вечеринке в Барселоне. Николь не комментировала новость, но фото с Ямалем убрала из Instagram

Расставание произошло после поражения "Барселоны" от "Реала" (1:2), когда Ямал подвергся критике за то, что его вечеринки и поведение мешают игре в футбол.

