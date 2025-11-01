Відео
Головна Спорт Ямал розійшовся за своєю зірковою дівчиною

Ямал розійшовся за своєю зірковою дівчиною

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 21:02
Оновлено: 21:19
Ламін Ямал розстався з аргентинською реперкою Ніккі Ніколь
Ніккі Ніколь та Ламін Ямал. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Вінгер іспанської "Барселони" Ламін Ямал більше не зустрічається з аргентинською реперкою Ніккі Ніколь. Це вже третє розтавання футболіста з дівчатами за рік.

Про зміни в житті Ямала повідомив портал Sport.es із посиланням на журналіста Хаві Ойосу.

Читайте також:
Никки Николь и Ламин Ямал
Ніккі Ніколь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Ямал розстався з дівчиною після поразки "Реалу"

Ямал підтвердив розставання з аргентинкою під час переписки з журналістом Хаві Ойосу.

Пара зустрічалася лише пару місяців — з літа 2025-го, коли Ямал познайомився з Ніккі під час туру по Південній Америці, а потім вона виступила у нього на 18-річчі.

Ойоса процитував повідомлення Ямала:

"Ми не разом. Це не через зраду. Ми просто розійшлися, і все. Все, що зараз з’являється, не має нічого спільного з нашими стосунками. Я їй не зраджував і не був з іншою", — цитують Ямала.

Попри те, що Ламін спростував чутки про невірність, в соцмережах з’явилися його фото з моделлю Анною Гарсією на вечірці в Барселоні. Ніколь не коментувала новину, але фото з Ямалем прибрала з Instagram

Розставання сталося після поразки "Барселони" від "Реалу" (1:2), коли Ямал піддався критиці за те, що його вечірки та поведінка заважають грі у футбол. 

Нагадаємо, український футбольний клуб юридично хоче позбавити емблеми російський "Локомотив".

Московський "Спартак" планує підписати гравця, яким цікавиться київське "Динамо".

"Шахтар" та "Динамо" зіграють в 11-му турі УПЛ — де та коли дивитися гру.

футбол Барселона Іспанська Ла Ліга дружини футболістів Ламін Ямал
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
