Бразильці Шахтаря відповіли Попову після перемоги над Динамо

У Шахтарі після перемоги над Динамо опублікували фото для Попова
В 11-му турі УПЛ "Шахтар" приймав у Львові "Динамо". Гірники покинули поле переможцями, вигравши з рахунком 3:1.
Після матчу гравці "Шахтаря" звернулись до захисника киян Дениса Попова.
Після перемоги "Динамо" над "Шахтарем" (2:1) в Кубку України Попов в інтерв'ю сказав, що нинішні бразильці "гірників" є пародією тих, хто грав раніше. Пізніше Денис перепросив за свої слова.
Як відреагували бразильці на Попова
Після початку матчу у Львові на Попова почалося справжнє полювання. Бразильці з "Шахтаря" били та штовхали захисника "Динамо" та постійно показували йому, щоб менше балакав.
Саме слова Попова стали мотивацією для бразильських футболістів "Шахтаря", які видали найкращу гру сезону.
Після матчу "Шахтар" святкував, а бразильці опублікували для Попова фото з написом: "підроблені бразильці".
