У Шахтарі після перемоги над Динамо опублікували фото для Попова

У Шахтарі після перемоги над Динамо опублікували фото для Попова

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 21:19
Оновлено: 21:42
Бразильці Шахтаря відповіли Попову після перемоги над Динамо
Денис Попов. Фото: "Динамо"

В 11-му турі УПЛ "Шахтар" приймав у Львові "Динамо". Гірники покинули поле переможцями, вигравши з рахунком 3:1.

Після матчу гравці "Шахтаря" звернулись до захисника киян Дениса Попова.

Читайте також:

Після перемоги "Динамо" над "Шахтарем" (2:1) в Кубку України Попов в інтерв'ю сказав, що нинішні бразильці "гірників" є пародією тих, хто грав раніше. Пізніше Денис перепросив за свої слова.

Як відреагували бразильці на Попова

Після початку матчу у Львові на Попова почалося справжнє полювання. Бразильці з "Шахтаря" били та штовхали захисника "Динамо" та постійно показували йому, щоб менше балакав.

Саме слова Попова стали мотивацією для бразильських футболістів "Шахтаря", які видали найкращу гру сезону.

Після матчу "Шахтар" святкував, а бразильці опублікували для Попова фото з написом: "підроблені бразильці".

Денис Попов
Бразильське послання Попову. Фото: instagram.com/isaque_oficial07

Нагадаємо, раніше зірка "Барселони" Ламін Ямаль розірвав стосунки з дівчиною.

Легенда суперважкого дивізіону Леннокс Льюїс розповів про проблеми в бою з українцем.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
