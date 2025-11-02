Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шахтар в емоційному матчі з бійками переміг Динамо

Шахтар в емоційному матчі з бійками переміг Динамо

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 20:21
Оновлено: 20:41
Шахтар обіграв Динамо у центральному матчі першої половини сезону
Матч "Шахтар" — "Динамо". Фото: "Динамо"

У Львові пройшов центральний матч першої половини сезону УПЛ. Донецький "Шахтар" протистояв київському "Динамо".

"Шахтар" виграв матч у "Динамо", повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Шахтер - Динамо
Гравці "Шахтаря" влаштували охоту на Попова. Фото: "Динамо"

"Шахтар" зробив роботу над помилками після Кубку України

"Шахтар" відкрив рахунок уже в першій атаці після кутового. Егіналдо на ближній стійці перестрибнув Дениса Попова та пробив Руслана Нещерета.

Після голу "Шахтаря" гра стала нервовою. Бразильці "гірників" провокували Попова, але частіше на це реагували його партнери по команді.

Арбітр Віталій Романов, як і очікувалося, судив гру у своїй манері — дозволяючи футболістам діяти жорстко. Це лише підігріло емоції, і з іншим арбітром матч навряд чи завершився б без червоних карток.

Шахтер - Динамо
Андрій Ярмоленко проти гравців "Шахтаря". Фото: "Динамо"

На початку другого тайму "Шахтар" подвоїв перевагу після дальнього удару Невертона у праву "дев’ятку".

Втім, "Динамо" швидко скоротило відставання. Олександр Караваєв прострілив з флангу, а Віталій Буяльський пробив низом під рукою Дмитра Різника.

Наприкінці гри Арда Туран заспокоїв матч замінами — у плані футболу, а не штовханини. "Динамо" ж не вистачило сил на фінальний штурм.

На четвертій компенсованій хвилині двоє гравців "Шахтаря" вибігали в контратаку проти двох захисників киян і Нещерета. У підсумку Владислав Кабаєв невдало зіграв у захисті й зрізав м’яч у власні ворота — 3:1.

"Шахтар" — "Динамо" Київ — 3:1

Голи: Егіналду, 3, Невертон, 54, Кабаєв, 90+4 (авт.) — Буяльський, 56

Нагадаємо, який прогноз на гру "Шахтар" — "Динамо" робив Владислав Ващук.

Легенда суперважкої ваги Леннокс Льюїс розповів про проблеми, які були в поєдинку з Віталієм Кличком.

футбол ФК Шахтар Динамо Андрій Ярмоленко УПЛ
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації