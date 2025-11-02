Шахтар обіграв Динамо у центральному матчі першої половини сезону

Матч "Шахтар" — "Динамо". Фото: "Динамо"

У Львові пройшов центральний матч першої половини сезону УПЛ. Донецький "Шахтар" протистояв київському "Динамо".

"Шахтар" виграв матч у "Динамо", повідомив портал Новини.LIVE.

Гравці "Шахтаря" влаштували охоту на Попова. Фото: "Динамо"

"Шахтар" зробив роботу над помилками після Кубку України

"Шахтар" відкрив рахунок уже в першій атаці після кутового. Егіналдо на ближній стійці перестрибнув Дениса Попова та пробив Руслана Нещерета.

Після голу "Шахтаря" гра стала нервовою. Бразильці "гірників" провокували Попова, але частіше на це реагували його партнери по команді.

Арбітр Віталій Романов, як і очікувалося, судив гру у своїй манері — дозволяючи футболістам діяти жорстко. Це лише підігріло емоції, і з іншим арбітром матч навряд чи завершився б без червоних карток.

Андрій Ярмоленко проти гравців "Шахтаря". Фото: "Динамо"

На початку другого тайму "Шахтар" подвоїв перевагу після дальнього удару Невертона у праву "дев’ятку".

Втім, "Динамо" швидко скоротило відставання. Олександр Караваєв прострілив з флангу, а Віталій Буяльський пробив низом під рукою Дмитра Різника.

Наприкінці гри Арда Туран заспокоїв матч замінами — у плані футболу, а не штовханини. "Динамо" ж не вистачило сил на фінальний штурм.

На четвертій компенсованій хвилині двоє гравців "Шахтаря" вибігали в контратаку проти двох захисників киян і Нещерета. У підсумку Владислав Кабаєв невдало зіграв у захисті й зрізав м’яч у власні ворота — 3:1.

"Шахтар" — "Динамо" Київ — 3:1

Голи: Егіналду, 3, Невертон, 54, Кабаєв, 90+4 (авт.) — Буяльський, 56

