Стартові склади Шахтаря та Динамо на центральний матч 11-го туру УПЛ

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

В Українській Прем’єр-лізі у Львові пройде центральний матч 11 туру. "Шахтар" прийматиме "Динамо".

Перед грою наставники команд оголосили стартові склади на гру, повідомив портал Новини.LIVE.

"Шахтар" та "Динамо" вже грали цього тижня в 1/8 фіналу Кубка України й в цій грі кияни виграли з рахунком 2:1.

Чим здивували наставники "Шахтаря" та "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Олександр в порівнянні з першою грою в Кубку України зробив дві заміни в стартовому складі. Замість Тараса Михавка в захисті вийшов Аліу Тіаре, а Миколу Михайленка замінив Володимир Бражко.

У "Шахтаря" не вийшов у старті автор голу в Кубку Лука Мейрелліш. Також з перших хвилин вийшов Артем Бондаренко.

"Шахтар": Різник — Конопля, Марлон Сантос, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Невертон.

Запасні: Фесюн, Бондар, Швед, Ізакі, Азарові, Вінісіус, Грам, Еліас, Глущенко, Назарина, Лукас, Мейрелліш.

"Динамо" Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Буяльський — Кабаєв, Ярмоленко, Шола.

Запасні: Моргун, Яцик, Шапаренко, Буртник, Рубчинський, Торрес, Тимчик, Михавко, Герреро, Дубінчак, Бленуце, Михайленко.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" зіграє з київським "Динамо" в УПЛ — де та коли дивитися матч.

