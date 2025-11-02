Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Здивували Туран та Шовковський — склади Шахтаря та Динамо на гру

Здивували Туран та Шовковський — склади Шахтаря та Динамо на гру

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 17:59
Оновлено: 18:19
Стартові склади Шахтаря та Динамо на центральний матч 11-го туру УПЛ
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

В Українській Прем’єр-лізі у Львові пройде центральний матч 11 туру. "Шахтар" прийматиме "Динамо".

Перед грою наставники команд оголосили стартові склади на гру, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

"Шахтар" та "Динамо" вже грали цього тижня в 1/8 фіналу Кубка України й в цій грі кияни виграли з рахунком 2:1.

Чим здивували наставники "Шахтаря" та "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Олександр в порівнянні з першою грою в Кубку України зробив дві заміни в стартовому складі. Замість Тараса Михавка в захисті вийшов Аліу Тіаре, а Миколу Михайленка замінив Володимир Бражко.

У "Шахтаря" не вийшов у старті автор голу в Кубку Лука Мейрелліш. Також з перших хвилин вийшов Артем Бондаренко.

"Шахтар": Різник — Конопля, Марлон Сантос, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Невертон.

Запасні: Фесюн, Бондар, Швед, Ізакі, Азарові, Вінісіус, Грам, Еліас, Глущенко, Назарина, Лукас, Мейрелліш.

"Динамо" Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Буяльський — Кабаєв, Ярмоленко, Шола.

Запасні: Моргун, Яцик, Шапаренко, Буртник, Рубчинський, Торрес, Тимчик, Михавко, Герреро, Дубінчак, Бленуце, Михайленко.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" зіграє з київським "Динамо" в УПЛ — де та коли дивитися матч.

Легенда боксу Леннокс Льюїс розповів про проблеми в бою з Віталієм Кличком.

ФК Шахтар Динамо УПЛ Олександр Шовковський Арда Туран
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації