Ковалець дав прогноз на матч Шахтар — Динамо у 11-му турі УПЛ

Матч "Динамо" — "Шахтар" в Кубку України. Фото: "Динамо"

В рамках 11-го туру УПЛ у Львові відбудеться центральний матч першої половини сезону. Донецький "Шахтар" протистоятиме київському "Динамо".

Перед матчем прогноз зробив колишній гравець "Динамо" та відомий тренер Сергій Ковалець в ефірі Футбол.TIME.

Реклама

Читайте також:

Сергій Ковалець. Фото: Ye.ua

Прогноз Ковальця на матч "Шахтар" — "Динамо"

За словами Ковальця, "Шахтарю" найважче відновити психологію після кубкової поразки (1:2) і тому вони мали працювати над цим моментом.

"Бразильці легше сприймають невдачі, атакуватимуть і домінуватимуть, як у 1-му таймі в Києві", — заявив Ковалець.

Фахівець також вважає, що для "Динамо" гра буде складною, але в ДНК клубу — швидкі переходи з захисту в атаку, фланги, простріли, подачі.

"Динамо" гратиме від оборони, чекаючи шансу. Шовковський казав про повагу в 1-му таймі, але в дербі її не повинно бути – на кону 3 очки. Перемога "Шахтаря" дасть +4 бали відриву", — сказав тренер.

Ковалець передбачає цікаву гру без ризику, де "Шахтар" контролюватиме м'яч, а "Динамо" контратакуватиме.

Матч пройде 2 листопада на "Арені Львів". Початок — 18:00.

Нагадаємо, матч "Шахтар" — "Динамо" в 11-му турі УПЛ — де та коли дивитися центральний матч туру.

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс розповів, що легко міг побити Віталія Кличка.