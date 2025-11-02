Ковалец дал прогноз на матч Шахтер — Динамо в 11-м туре УПЛ

Матч "Динамо" — "Шахтер" в Кубке Украины. Фото: "Динамо"

В рамках 11-го тура УПЛ во Львове состоится центральный матч первой половины сезона. Донецкий "Шахтер" будет противостоять киевскому "Динамо".

Перед матчем прогноз сделал бывший игрок "Динамо" и известный тренер Сергей Ковалец в эфире Футбол.TIME.

Сергей Ковалец. Фото: Ye.ua

Прогноз Ковальца на матч "Шахтер" — "Динамо"

По словам Ковальца, "Шахтеру" тяжелее всего восстановить психологию после кубкового поражения (1:2) и поэтому они должны были работать над этим моментом.

"Бразильцы легче воспринимают неудачи, будут атаковать и доминировать, как в 1-м тайме в Киеве", — заявил Ковалец.

Специалист также считает, что для "Динамо" игра будет сложной, но в ДНК клуба — быстрые переходы из защиты в атаку, фланги, прострелы, подачи.

"Динамо" будет играть от обороны, ожидая шанса. Шовковский говорил об уважении в 1-м тайме, но в дерби его не должно быть — на кону 3 очка. Победа "Шахтера" даст +4 балла отрыва", — сказал тренер.

Ковалец предполагает интересную игру без риска, где "Шахтер" будет контролировать мяч, а "Динамо" будет контратаковать.

Матч пройдет 2 ноября на "Арене Львов". Начало — 18:00.

