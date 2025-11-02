Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Шахтере с пониманием ответили на выпад Попова

В Шахтере с пониманием ответили на выпад Попова

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 16:35
обновлено: 16:38
Шахтер отреагировал на слова Попова после победы Динамо в Кубке Украины
Денис Попов. Фото: "Динамо" Киев

После 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" (2:1) возник спор. Вызван он был защитником киевлян Денисом Поповым, который заявил, что нынешние игроки "горняков" являются пародией состава с Марлосом, Тайсоном и другими звездами.

На слова Попова отреагировал менеджер "горняков" Олег Барков в эфире УПЛ.ТВ, передает Sport.ua.

Реклама
Читайте также:
Денис Попов
Денис Попов в матче против "Шахтера". Фото: "Динамо"

После слов Попова полузащитник "Бенфики" Георгий Судаков напомнил Денису, что "Динамо" 5 лет не могло обыграть "пародистов".

Позже Попов извинился за свои слова и отметил, что не хотел никого обидеть.

Денис Попов
Денис Попов. Фото: "Динамо"

Как "Шахтер" отреагировал на слова Попова

Барков прокомментировал ситуацию, разделив людей на две категории: тех, кто понял слова Попова как критику классического дерби в целом, и тех, кто воспринял это как атаку на "Шахтер".

"Мы думаем, что Денис говорил о "Классическом" в целом. Такие времена — нет драйва и уровня. В стране война. Но у Жоры (Судакова) — отличное чувство юмора. В этом ему нет равных", — сказал Барков.

Отметим, что 2 ноября в 18:00 на "Арене Львов" "Шахтер" и "Динамо" сыграют в УПЛ.

"Горняки" в турнирной таблице лидируют с 21 очком, а у киевлян и ЛНЗ по 20 баллов.

Напомним, донецкий "Шахтер" проведет матч с киевским "Динамо" в 11-м туре УПЛ — где смотреть матч.

Ранее абсолютный чемпион в хэвивейте Леннокс Льюис признал, что Виталий Кличко ему не ровня.

футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ Денис Попов Георгий Судаков
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации