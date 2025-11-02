Шахтер отреагировал на слова Попова после победы Динамо в Кубке Украины

Денис Попов. Фото: "Динамо" Киев

После 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" (2:1) возник спор. Вызван он был защитником киевлян Денисом Поповым, который заявил, что нынешние игроки "горняков" являются пародией состава с Марлосом, Тайсоном и другими звездами.

На слова Попова отреагировал менеджер "горняков" Олег Барков в эфире УПЛ.ТВ, передает Sport.ua.

Денис Попов в матче против "Шахтера". Фото: "Динамо"

После слов Попова полузащитник "Бенфики" Георгий Судаков напомнил Денису, что "Динамо" 5 лет не могло обыграть "пародистов".

Позже Попов извинился за свои слова и отметил, что не хотел никого обидеть.

Денис Попов. Фото: "Динамо"

Как "Шахтер" отреагировал на слова Попова

Барков прокомментировал ситуацию, разделив людей на две категории: тех, кто понял слова Попова как критику классического дерби в целом, и тех, кто воспринял это как атаку на "Шахтер".

"Мы думаем, что Денис говорил о "Классическом" в целом. Такие времена — нет драйва и уровня. В стране война. Но у Жоры (Судакова) — отличное чувство юмора. В этом ему нет равных", — сказал Барков.

Отметим, что 2 ноября в 18:00 на "Арене Львов" "Шахтер" и "Динамо" сыграют в УПЛ.

"Горняки" в турнирной таблице лидируют с 21 очком, а у киевлян и ЛНЗ по 20 баллов.

Напомним, донецкий "Шахтер" проведет матч с киевским "Динамо" в 11-м туре УПЛ — где смотреть матч.

