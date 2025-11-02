Шахтар відреагував на слова Попова після перемоги Динамо в Кубку України

У Шахтарі з розумінням відповіли на випад Попова
Після 1/8 фіналу Кубка України між "Динамо" та "Шахтарем" (2:1) виникла суперечка. Спричинена вона була захисником киян Денисом Поповим, який заявив, що нинішні гравці "гірників" є пародією складу з Марлосом, Тайсоном та іншими зірками.
На слова Попова відреагував менеджер "гірників" Олег Барков в ефірі УПЛ.ТБ, передає Sport.ua.
Після слів Попова півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков нагадав Денису, що "Динамо" 5 років не могло обіграти "пародистів".
Пізніше Попов перепросив за свої слова та зазначив, що не хотів нікого образити.
Як "Шахтар" відреагував на слова Попова
Барков прокоментував ситуацію, розділивши людей на дві категорії: тих, хто зрозумів слова Попова як критику класичного дербі загалом, і тих, хто сприйняв це як атаку на "Шахтар".
"Ми думаємо, що Денис говорив про "Класичне" в цілому. Такі часи — немає драйву й рівня. У країні війна. Але у Жори (Судакова) — чудове почуття гумору. У цьому йому немає рівних", — сказав Барков.
Зазначимо, що 2 листопада о 18:00 на "Арені Львів" "Шахтар" та "Динамо" зіграють в УПЛ.
"Гірники" в турнірній таблиці лідирують з 21 очком, а у киян та ЛНЗ по 20 балів.
