Україна
Головна Спорт У Шахтарі з розумінням відповіли на випад Попова

У Шахтарі з розумінням відповіли на випад Попова

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 16:35
Оновлено: 16:38
Шахтар відреагував на слова Попова після перемоги Динамо в Кубку України
Денис Попов. Фото: "Динамо" Київ

Після 1/8 фіналу Кубка України між "Динамо" та "Шахтарем" (2:1) виникла суперечка. Спричинена вона була захисником киян Денисом Поповим, який заявив, що нинішні гравці "гірників" є пародією складу з Марлосом, Тайсоном та іншими зірками.

На слова Попова відреагував менеджер "гірників" Олег Барков в ефірі УПЛ.ТБ, передає Sport.ua.

Денис Попов
Денис Попов у матчі проти "Шахтаря". Фото: "Динамо"

Після слів Попова півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков нагадав Денису, що "Динамо" 5 років не могло обіграти "пародистів".

Пізніше Попов перепросив за свої слова та зазначив, що не хотів нікого образити.

Денис Попов
Денис Попов. Фото: "Динамо"

Як "Шахтар" відреагував на слова Попова

Барков прокоментував ситуацію, розділивши людей на дві категорії: тих, хто зрозумів слова Попова як критику класичного дербі загалом, і тих, хто сприйняв це як атаку на "Шахтар".

"Ми думаємо, що Денис говорив про "Класичне" в цілому. Такі часи — немає драйву й рівня. У країні війна. Але у Жори (Судакова) — чудове почуття гумору. У цьому йому немає рівних", — сказав Барков.

Зазначимо, що 2 листопада о 18:00 на "Арені Львів" "Шахтар" та "Динамо" зіграють в УПЛ.

"Гірники" в турнірній таблиці лідирують з 21 очком, а у киян та ЛНЗ по 20 балів.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" проведе матч з київським "Динамо" в 11-му турі УПЛ — де дивитися матч.

Раніше абсолютний чемпіон в хевівейті Леннокс Льюїс визнав, що Віталій Кличко йому не рівня.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
