Стартовые составы Шахтера и Динамо на центральный матч 11-го тура УПЛ

В Украинской Премьер-лиге во Львове пройдет центральный матч 11 тура. "Шахтер" будет принимать "Динамо".

Перед игрой наставники команд объявили стартовые составы на игру, сообщил портал Новини.LIVE.

"Шахтер" и "Динамо" уже играли на текущей неделе в 1/8 финала Кубка Украины и в той игре киевляне выиграли со счетом 2:1.

Чем удивили наставники "Шахтера" и "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Александр по сравнению с первой игрой в Кубке Украины сделал две замены в стартовом составе. Вместо Тараса Михавка в защите вышел Алиу Тиаре, а Николая Михайленко заменил Владимир Бражко.

У "Шахтера" не вышел в старте автор гола в Кубке Лука Мейреллиш. Также с первых минут вышел Артем Бондаренко.

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Марлон Сантос, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес — Педриньо да Силва, Эгиналду, Невертон.

Запасные: Фесюн, Бондарь, Швед, Изаки, Азаров, Винисиус, Грам, Элиас, Глущенко, Назарина, Лукас, Мейреллиш.

"Динамо" Киев: Нещерет — Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко — Пихаленок, Бражко, Буяльский — Кабаев, Ярмоленко, Шола.

Запасные: Моргун, Яцык, Шапаренко, Буртник, Рубчинский, Торрес, Тымчик, Михавко, Герреро, Дубинчак, Бленуце, Михайленко.

Напомним, донецкий "Шахтер" сыграет с киевским "Динамо" в УПЛ — где и когда смотреть матч.

