Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ващук назвав рахунок матчу Шахтар — Динамо в 11-му турі УПЛ

Ващук назвав рахунок матчу Шахтар — Динамо в 11-му турі УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 21:58
Оновлено: 21:59
Ващук передбачив результат матчу Шахтар — Динамо у 11 турі УПЛ
Владислав Ващук. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk

Центральним протистоянням 11-го туру УПЛ стане матч "Шахтаря" проти "Динамо". Матч пройде 2 листопада на "Арені Львів".

Свій прогноз на гру висловив колишній гравець киян Владислав Ващук у коментарі порталу Meta.ua.

Реклама
Читайте також:

Команди 28 жовтня грали в 1/8 фіналу Кубка України, в якому "Динамо" виграло з рахунком 2:1.

Шахтер - Динамо
Матч "Шахтар" — "Динамо". Фото: "Динамо"

Ващук не вірить в перемогу "Динамо"

Колишній захисник "Динамо" вважає, що в матчі "Шахтар" — "Динамо" дуже багато залежатиме від дій захисників обох команд.

"Я чекаю перемоги від "Динамо", яке отримало впевненість після кубкової перемоги над "Шахтарем", але чомусь мені здається, що зустріч завершиться внічию. Рахунок? 1:1", — сказав Ващук.

В Кубку України "Динамо" першим пропустило, але потім знайшло мужність переломити хід зустрічі, до чого "Шахтар" був не готовий. До того ж це була перша перемога киян над "гірниками" з квітня 2021-го року.

Після десяти турів в УПЛ "Шахтар" лідирує з 21 очком,  у "Динамо" та ЛНЗ по 20 балів.

Нагадаємо, футбольний клуб з Києва планує юридично добитися заборони на використання емблеми московського "Локомотива".

Московський "Спартак" хоче підписати гравця, який цікавий київському "Динамо".

Стало відомо, де та коли дивитися гру "Шахтар" — "Динамо" в 11-му турі УПЛ.

футбол ФК Шахтар Динамо УПЛ Владислав Ващук
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації