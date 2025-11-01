Ващук передбачив результат матчу Шахтар — Динамо у 11 турі УПЛ

Владислав Ващук. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk

Центральним протистоянням 11-го туру УПЛ стане матч "Шахтаря" проти "Динамо". Матч пройде 2 листопада на "Арені Львів".

Свій прогноз на гру висловив колишній гравець киян Владислав Ващук у коментарі порталу Meta.ua.

Реклама

Читайте також:

Команди 28 жовтня грали в 1/8 фіналу Кубка України, в якому "Динамо" виграло з рахунком 2:1.

Матч "Шахтар" — "Динамо". Фото: "Динамо"

Ващук не вірить в перемогу "Динамо"

Колишній захисник "Динамо" вважає, що в матчі "Шахтар" — "Динамо" дуже багато залежатиме від дій захисників обох команд.

"Я чекаю перемоги від "Динамо", яке отримало впевненість після кубкової перемоги над "Шахтарем", але чомусь мені здається, що зустріч завершиться внічию. Рахунок? 1:1", — сказав Ващук.

В Кубку України "Динамо" першим пропустило, але потім знайшло мужність переломити хід зустрічі, до чого "Шахтар" був не готовий. До того ж це була перша перемога киян над "гірниками" з квітня 2021-го року.

Після десяти турів в УПЛ "Шахтар" лідирує з 21 очком, у "Динамо" та ЛНЗ по 20 балів.

Нагадаємо, футбольний клуб з Києва планує юридично добитися заборони на використання емблеми московського "Локомотива".

Московський "Спартак" хоче підписати гравця, який цікавий київському "Динамо".

Стало відомо, де та коли дивитися гру "Шахтар" — "Динамо" в 11-му турі УПЛ.