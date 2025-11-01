Ващук предсказал результат матча Шахтер — Динамо в 11 туре УПЛ

Владислав Ващук. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk

Центральным противостоянием 11-го тура УПЛ станет матч "Шахтера" против "Динамо". Матч пройдет 2 ноября на "Арене Львов".

Свой прогноз на игру высказал бывший игрок киевлян Владислав Ващук в комментарии порталу Meta.ua.

Команды 28 октября играли в 1/8 финала Кубка Украины, в котором "Динамо" выиграло со счетом 2:1.

Матч "Шахтер" — "Динамо". Фото: "Динамо"

Ващук не верит в победу "Динамо"

Бывший защитник "Динамо" считает, что в матче "Шахтер" — "Динамо" очень многое будет зависеть от действий защитников обеих команд.

"Я жду победы от "Динамо", которое получило уверенность после кубковой победы над "Шахтером", но почему-то мне кажется, что встреча завершится вничью. Счет? 1:1", — сказал Ващук.

В Кубке Украины "Динамо" первым пропустило, но потом нашло мужество переломить ход встречи, к чему "Шахтер" был не готов. К тому же это была первая победа киевлян над "горняками" с апреля 2021-го года.

После десяти туров в УПЛ "Шахтер" лидирует с 21 очком, у "Динамо" и ЛНЗ по 20 баллов.

