Ващук предсказал результат матча Шахтер — Динамо в 11 туре УПЛ

Ващук назвал счет матча Шахтер — Динамо в 11-м туре УПЛ
Центральным противостоянием 11-го тура УПЛ станет матч "Шахтера" против "Динамо". Матч пройдет 2 ноября на "Арене Львов".
Свой прогноз на игру высказал бывший игрок киевлян Владислав Ващук в комментарии порталу Meta.ua.
Команды 28 октября играли в 1/8 финала Кубка Украины, в котором "Динамо" выиграло со счетом 2:1.
Ващук не верит в победу "Динамо"
Бывший защитник "Динамо" считает, что в матче "Шахтер" — "Динамо" очень многое будет зависеть от действий защитников обеих команд.
"Я жду победы от "Динамо", которое получило уверенность после кубковой победы над "Шахтером", но почему-то мне кажется, что встреча завершится вничью. Счет? 1:1", — сказал Ващук.
В Кубке Украины "Динамо" первым пропустило, но потом нашло мужество переломить ход встречи, к чему "Шахтер" был не готов. К тому же это была первая победа киевлян над "горняками" с апреля 2021-го года.
После десяти туров в УПЛ "Шахтер" лидирует с 21 очком, у "Динамо" и ЛНЗ по 20 баллов.
