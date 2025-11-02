Видео
Дата публикации 2 ноября 2025 20:21
обновлено: 20:41
Шахтер обыграл Динамо в центральном матче первой половины сезона
Матч "Шахтер" — "Динамо". Фото: "Динамо"

Во Львове прошел центральный матч первой половины сезона УПЛ. Донецкий "Шахтер" противостоял киевскому "Динамо".

"Шахтер" выиграл матч у "Динамо", сообщил портал Новини.LIVE.

Шахтер - Динамо
Игроки "Шахтера" устроили охоту на Попова. Фото: "Динамо"

"Шахтер" сделал работу над ошибками после Кубка Украины

"Шахтер" открыл счет уже в первой атаке после углового. Эгиналдо на ближней стойке перепрыгнул Дениса Попова и пробил Руслана Нещерета.

После гола "Шахтера" игра стала нервной. Бразильцы "горняков" провоцировали Попова, но чаще на это реагировали его партнеры по команде.

Арбитр Виталий Романов, как и ожидалось, судил игру в своей манере — позволяя футболистам действовать жестко. Это лишь подогрело эмоции, и с другим арбитром матч вряд ли завершился бы без красных карточек.

Шахтер - Динамо
Андрей Ярмоленко против игроков "Шахтера". Фото: "Динамо"

В начале второго тайма "Шахтер" удвоил преимущество после дальнего удара Невертона в правую "девятку".

Впрочем, "Динамо" быстро сократило отставание. Александр Караваев прострелил с фланга, а Виталий Буяльский пробил низом под рукой Дмитрия Ризныка.

В конце игры Арда Туран успокоил матч заменами - в плане футбола, а не толкотни. "Динамо" же не хватило сил на финальный штурм.

На четвертой компенсированной минуте двое игроков "Шахтера" выбегали в контратаку против двух защитников киевлян и Нещерета. В итоге Владислав Кабаев неудачно сыграл в защите и срезал мяч в собственные ворота — 3:1.

"Шахтер" — "Динамо" Киев — 3:1

Голы: Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+4 (авт.) — Буяльский, 56

Напомним, какой прогноз на игру "Шахтер" — "Динамо" делал Владислав Ващук.

Легенда супертяжелого веса Леннокс Льюис рассказал о проблемах, которые были в поединке с Виталием Кличко.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
