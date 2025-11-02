Шовковський звинуватив арбітра Романова у помилці в матчі з Шахтарем

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

У 11-му турі УПЛ "Шахтар" у Львові переміг київське "Динамо". "Гірники" забили тричі, тоді як у киян відзначився лише Віталій Буяльський.

Після матчу головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський в ефірі програми "Футбол 360" розкритикував арбітра зустрічі Віталія Романова.

Реклама

Читайте також:

Суддя позбавив "Динамо" пенальті

Шовковський наголосив, що ключовим моментом став непризначений пенальті на Шолі Огундані.

За його словами, обидва матчі проти "Шахтаря" були схожими, але суддівська помилка цього разу вплинула на результат.

"Чистий пенальті! Це вже другий подібний епізод за участю моєї команди. З "Зорею" не поставили у їхні ворота, зараз — у ворота "Шахтаря". Я не розумію, чого ми хочемо досягати, над чим працює суддівський корпус", — заявив наставник киян.

Тренер також розповів, що отримав дзвінки від представників суддівського корпусу, які підтвердили, що пенальті дійсно мав бути призначений.

На думку Шовковського, цей епізод міг кардинально змінити перебіг матчу.

Після поразки "Динамо" відстає від "Шахтаря" у турнірній таблиці вже на чотири очки.

Нагадаємо, раніше гравці "Шахтаря" залишили послання Денису Попову.

Легенда світового боксу Леннокс Льюїс розповів про проблеми в бою з Віталієм Кличком.