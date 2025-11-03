Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Сабо назвав причину поразки Динамо від Шахтаря

Сабо назвав причину поразки Динамо від Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 10:51
Оновлено: 11:08
Сабо назвав гравця Динамо, який розчарував його у грі з Шахтарем
Владислав Кабаєв зупиняє прорив суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

Екснаставник збірної України Йожеф Сабо не сумнівається в тому, що нейтральним уболівальникам сподобався матч "Динамо" з "Шахтарем" в УПЛ. Однак досвідчений фахівець побачив у грі обох команд багато недоліків.

Сабо вважає перемогу "гірників" закономірним результатом протистояння, повідомляє BLIK.

Реклама
Читайте також:

Йожеф Сабо здивувався кількості дрібних помилок та браку при передачах у виконанні футболістів київського "Динамо". Тренер вважає, що чинні чемпіони України просто "перегоріли" через занадто серйозні очікування від поєдинку.

Владислав Кабаев
Владислав Кабаєв бореться із суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

Чия гра не сподобалася Сабо

Колишній тренер збірної України вважає, що "Шахтар" заслужив на перемогу, оскільки був на голову сильнішим за суперника. Зокрема це стосується й індивідуальної гри окремих виконавців. Сабо не сподобалося, що у "Динамо" практично нікому було протистояти супернику в центрі поля.

"У "Динамо" абсолютно немає середньої лінії. Немає гравців, які могли б створити атаку. Де був Буяльський? Його на полі зовсім не було видно. І в обороні, навіть не знаю, як назвати те, що відбувалося", — заявив Сабо.

Після поразки від "Шахтаря" київське "Динамо" відстає від "гірників" у турнірній таблиці вже на 4 бали.

Нагадаємо, раніше думкою про центральне протистояння 11 туру чемпіонату України поділився Мирон Маркевич.

А головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський звинуватив у поразці своєї команди суддівську бригаду.

спорт футбол ФК Шахтар Динамо УПЛ Йожеф Сабо
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації