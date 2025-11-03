Сабо назвав гравця Динамо, який розчарував його у грі з Шахтарем

Владислав Кабаєв зупиняє прорив суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

Екснаставник збірної України Йожеф Сабо не сумнівається в тому, що нейтральним уболівальникам сподобався матч "Динамо" з "Шахтарем" в УПЛ. Однак досвідчений фахівець побачив у грі обох команд багато недоліків.

Сабо вважає перемогу "гірників" закономірним результатом протистояння, повідомляє BLIK.

Йожеф Сабо здивувався кількості дрібних помилок та браку при передачах у виконанні футболістів київського "Динамо". Тренер вважає, що чинні чемпіони України просто "перегоріли" через занадто серйозні очікування від поєдинку.

Владислав Кабаєв бореться із суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

Чия гра не сподобалася Сабо

Колишній тренер збірної України вважає, що "Шахтар" заслужив на перемогу, оскільки був на голову сильнішим за суперника. Зокрема це стосується й індивідуальної гри окремих виконавців. Сабо не сподобалося, що у "Динамо" практично нікому було протистояти супернику в центрі поля.

"У "Динамо" абсолютно немає середньої лінії. Немає гравців, які могли б створити атаку. Де був Буяльський? Його на полі зовсім не було видно. І в обороні, навіть не знаю, як назвати те, що відбувалося", — заявив Сабо.

Після поразки від "Шахтаря" київське "Динамо" відстає від "гірників" у турнірній таблиці вже на 4 бали.

Нагадаємо, раніше думкою про центральне протистояння 11 туру чемпіонату України поділився Мирон Маркевич.

А головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський звинуватив у поразці своєї команди суддівську бригаду.