Сабо назвав гравця Динамо, який розчарував його у грі з Шахтарем

Сабо назвав причину поразки Динамо від Шахтаря
Екснаставник збірної України Йожеф Сабо не сумнівається в тому, що нейтральним уболівальникам сподобався матч "Динамо" з "Шахтарем" в УПЛ. Однак досвідчений фахівець побачив у грі обох команд багато недоліків.
Сабо вважає перемогу "гірників" закономірним результатом протистояння, повідомляє BLIK.
Йожеф Сабо здивувався кількості дрібних помилок та браку при передачах у виконанні футболістів київського "Динамо". Тренер вважає, що чинні чемпіони України просто "перегоріли" через занадто серйозні очікування від поєдинку.
Чия гра не сподобалася Сабо
Колишній тренер збірної України вважає, що "Шахтар" заслужив на перемогу, оскільки був на голову сильнішим за суперника. Зокрема це стосується й індивідуальної гри окремих виконавців. Сабо не сподобалося, що у "Динамо" практично нікому було протистояти супернику в центрі поля.
"У "Динамо" абсолютно немає середньої лінії. Немає гравців, які могли б створити атаку. Де був Буяльський? Його на полі зовсім не було видно. І в обороні, навіть не знаю, як назвати те, що відбувалося", — заявив Сабо.
Після поразки від "Шахтаря" київське "Динамо" відстає від "гірників" у турнірній таблиці вже на 4 бали.
Нагадаємо, раніше думкою про центральне протистояння 11 туру чемпіонату України поділився Мирон Маркевич.
А головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський звинуватив у поразці своєї команди суддівську бригаду.
Читайте Новини.LIVE!