Маркевич пояснив, що його не здивувало в матчі Динамо та Шахтаря

Динамо та Шахтар не здивували Маркевича — причина
Центральний матч 11 туру чемпіонат України з футболу подарував глядачам протистояння "Динамо" та "Шахтаря". Підопічні Арди Турана виявилися сильнішими та вирвали перемогу з рахунком 3:1.
Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич залишився задоволений ходом поєдинку, повідомляє Sport.ua.
Друга за тиждень зустріч "Динамо" і "Шахтаря" на полі подарувала вболівальникам емоційне протистояння, яке виявилося багатим не тільки на голи, а й на елементи неспортивної поведінки. Загострення пристрастей вирувало не тільки на полі, а й на трибунах стадіону.
Що Маркевич сказав про матч
Фахівець залишився задоволений перебігом поєдинку. Тренер зазначив, що голів було не так багато, як хотілося б, і футболісти обох команд часто припускалися помилок. Однак Маркевич похвалив суперників за самовіддачу і заявив, що дербі вдалося на 100 відсотків.
Експерт заявив, що тиждень тому припускав: "Динамо" та "Шахтар" обміняються перемогами. Так і сталося. "Біло-сині" виграли в Кубку України, "гірники" домоглися тріумфу в УПЛ.
"А провокацій було багато. Але це трапляється не вперше у зустрічах цих команд. Тому дивуватися не варто", — заявив Маркевич.
