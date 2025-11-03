Маркевич пояснив, що його не здивувало в матчі Динамо та Шахтаря

Ігровий епізод матчу "Динамо" з "Шахтарем". Фото: пресслужба "гірників"

Центральний матч 11 туру чемпіонат України з футболу подарував глядачам протистояння "Динамо" та "Шахтаря". Підопічні Арди Турана виявилися сильнішими та вирвали перемогу з рахунком 3:1.

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич залишився задоволений ходом поєдинку, повідомляє Sport.ua.

Друга за тиждень зустріч "Динамо" і "Шахтаря" на полі подарувала вболівальникам емоційне протистояння, яке виявилося багатим не тільки на голи, а й на елементи неспортивної поведінки. Загострення пристрастей вирувало не тільки на полі, а й на трибунах стадіону.

Володимир Бражко діє в обороні. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що Маркевич сказав про матч

Фахівець залишився задоволений перебігом поєдинку. Тренер зазначив, що голів було не так багато, як хотілося б, і футболісти обох команд часто припускалися помилок. Однак Маркевич похвалив суперників за самовіддачу і заявив, що дербі вдалося на 100 відсотків.

Експерт заявив, що тиждень тому припускав: "Динамо" та "Шахтар" обміняються перемогами. Так і сталося. "Біло-сині" виграли в Кубку України, "гірники" домоглися тріумфу в УПЛ.

"А провокацій було багато. Але це трапляється не вперше у зустрічах цих команд. Тому дивуватися не варто", — заявив Маркевич.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський уже знайшов винного в поразці своєї команди від "Шахтаря".

