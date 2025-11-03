Міс Україна та колишня Комарова — який вигляд Кучеренко має у футболі

Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko

В українському футболі завжди були яскраві телеведучі — Ольга Таран, Олександра Лобода, Іріша Блохіна та інші цікаві персоналії. Наразі себе в цій сфері добре проявляє Олександра Кучеренко.

Про кар’єру та шлях Кучеренко розповів портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko

Кучеренко вже прийшла у футбол зіркою

Уродженка Дніпра, якій 27 років, є телеведучою, моделлю, танцівницею, переможницею конкурсу "Міс Україна 2016" і ексдружиною відомого журналіста Дмитра Комарова.

Ще до закінчення школи вона навчалася у школі юних телеведучих, а згодом здобула освіту в Інституті журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko

На телебаченні Кучеренко дебютувала у 2018 році в програмі "Зірковий спорт" на ICTV. Після цього були "Танці з зірками", всеукраїнська популярність і шлюб із Комаровим.

У 2022 році Кучеренко несподівано повернулася до спортивної журналістики — стала ведучою студій Ліги чемпіонів та боксу на MEGOGO.

Нещодавно вона почала активно розвивати свої соцмережі й поспілкувалася з футболістом мадридського "Реалу" Андрієм Луніним.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс розповів, що був абсолютно не готовий до бою з Віталієм Кличком.

Вундеркінд "Барселони" Ламін Ямал розійшовся зі своєю дівчиною.