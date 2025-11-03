Видео
Видео

Как выглядит звездная красавица, ушедшая после брака в футбол

Дата публикации 3 ноября 2025 08:10
обновлено: 07:47
Мисс Украина и бывшая Комарова — как Кучеренко выглядит в футболе
Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko

В украинском футболе всегда были яркие телеведущие — Ольга Таран, Александра Лобода, Ириша Блохина и другие интересные персоналии. Сейчас себя в этой сфере хорошо проявляет Александра Кучеренко.

О карьере и пути Кучеренко рассказал портал Новини.LIVE.

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko

Кучеренко уже пришла в футбол звездой

Уроженка Днепра, которой уже 27 лет, является телеведущей, моделью, танцовщицей, победительницей конкурса "Мисс Украина 2016" и экс-женой известного журналиста Дмитрия Комарова.

Еще до окончания школы она училась в школе юных телеведущих, а затем получила образование в Институте журналистики Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко.

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko

На телевидении Кучеренко дебютировала в 2018 году в программе "Звездный спорт" на ICTV. После этого были "Танцы со звездами", всеукраинская популярность и брак с Комаровым.

В 2022 году Кучеренко неожиданно вернулась в спортивную журналистику — стала ведущей студий Лиги чемпионов и бокса на MEGOGO.

Недавно она начала активно развивать свои соцсети и пообщалась с футболистом мадридского "Реала" Андреем Луниным.

журналисты футбол Александра Кучеренко жены футболистов телеведущие
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
