Мисс Украина и бывшая Комарова — как Кучеренко выглядит в футболе

Как выглядит звездная красавица, ушедшая после брака в футбол
В украинском футболе всегда были яркие телеведущие — Ольга Таран, Александра Лобода, Ириша Блохина и другие интересные персоналии. Сейчас себя в этой сфере хорошо проявляет Александра Кучеренко.
О карьере и пути Кучеренко рассказал портал Новини.LIVE.
Кучеренко уже пришла в футбол звездой
Уроженка Днепра, которой уже 27 лет, является телеведущей, моделью, танцовщицей, победительницей конкурса "Мисс Украина 2016" и экс-женой известного журналиста Дмитрия Комарова.
Еще до окончания школы она училась в школе юных телеведущих, а затем получила образование в Институте журналистики Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко.
На телевидении Кучеренко дебютировала в 2018 году в программе "Звездный спорт" на ICTV. После этого были "Танцы со звездами", всеукраинская популярность и брак с Комаровым.
В 2022 году Кучеренко неожиданно вернулась в спортивную журналистику — стала ведущей студий Лиги чемпионов и бокса на MEGOGO.
Недавно она начала активно развивать свои соцсети и пообщалась с футболистом мадридского "Реала" Андреем Луниным.
Напомним, бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис рассказал, что был абсолютно не готов к бою с Виталием Кличко.
Вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямал разошелся со своей девушкой.
Читайте Новини.LIVE!