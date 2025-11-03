Маркевич объяснил, что его не удивило в матче Динамо и Шахтера

Динамо и Шахтер не удивили Маркевича — причина
Центральный матч 11 тура чемпионат Украины по футболу подарил зрителям противостояние "Динамо" и "Шахтера". Подопечные Арды Турана оказались сильнее и вырвали победу со счетом 3:1.
Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич остался доволен ходом поединка, сообщает Sport.ua.
Вторая за неделю встреча "Динамо" и "Шахтера" на поле подарила болельщикам эмоциональное противостояние, которое оказалось богатым не только голами, но и элементами неспортивного поведения. Накал страстей бушевал не только на поле, но и на трибунах стадиона.
Что Маркевич сказал о матче
Специалист остался доволен ходом поединка. Тренер отметил, что голов было не так много, как хотелось бы, и футболисты обеих команд часто допускали ошибки. Однако Маркевич похвалил соперников за самоотдачу и заявил, что дерби удалось на 100 процентов.
Эксперт заявил, что неделю назад предполагал: "Динамо" и "Шахтер" обменяются победами. Так и произошло. "Бело-синие" выиграли в Кубке Украины, "горняки" добились триумфа в УПЛ.
"А провокаций было много. Но это случается не в первый раз во встречах этих команд. Поэтому удивляться не стоит", — заявил Маркевич.
Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский уже нашел виновного в поражении своей команды от "Шахтера".
