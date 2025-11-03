Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо и Шахтер не удивили Маркевича — причина

Динамо и Шахтер не удивили Маркевича — причина

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 10:04
обновлено: 10:03
Маркевич объяснил, что его не удивило в матче Динамо и Шахтера
Игровой эпизод матча "Динамо" с "Шахтером". Фото: пресс-служба "горняков"

Центральный матч 11 тура чемпионат Украины по футболу подарил зрителям противостояние "Динамо" и "Шахтера". Подопечные Арды Турана оказались сильнее и вырвали победу со счетом 3:1. 

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич остался доволен ходом поединка, сообщает Sport.ua

Реклама
Читайте также:

Вторая за неделю встреча "Динамо" и "Шахтера" на поле подарила болельщикам эмоциональное противостояние, которое оказалось богатым не только голами, но и элементами неспортивного поведения. Накал страстей бушевал не только на поле, но и на трибунах стадиона.

Владимир Бражко
Владимир Бражко действует в обороне. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

Что Маркевич сказал о матче 

Специалист остался доволен ходом поединка. Тренер отметил, что голов было не так много, как хотелось бы, и футболисты обеих команд часто допускали ошибки. Однако Маркевич похвалил соперников за самоотдачу и заявил, что дерби удалось на 100 процентов.

Эксперт заявил, что неделю назад предполагал: "Динамо" и "Шахтер" обменяются победами. Так и произошло. "Бело-синие" выиграли в Кубке Украины, "горняки" добились триумфа в УПЛ. 

"А провокаций было много. Но это случается не в первый раз во встречах этих команд. Поэтому удивляться не стоит", — заявил Маркевич. 

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский уже нашел виновного в поражении своей команды от "Шахтера". 

Главная спортивная ведущая Украины Александра Кучеренко стала одной из главных красавиц страны. 

спорт футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ Мирон Маркевич
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации