Шевченко намекнул, что просил вернуть Малиновского в основу сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подвел итоги октябрьских матчей сборной Украины и отдельно отметил игру Руслана Малиновского. Полузащитник провел два результативных поединка, став ключевой фигурой команды Сергея Реброва в отборочном цикле чемпионата мира-2026.

Шевченко поздравил Малиновского и оценил возвращение хавбека в команду в интервью изданию "Чемпион".

В матче против Исландии (5:3) Руслан Малиновский оформил дубль, а в игре с Азербайджаном (2:1) забил еще один мяч и отдал результативную передачу. Таким образом, полузащитник принес сборной четыре очка и помог команде сохранить шансы на прямое попадание в финальную часть турнира.

Шевченко напомнил, что возвращение Руслана в сборную стало возможным после долгого восстановления от травмы. Руководитель УАФ подчеркнул, что опыт полузащитника имеет особое значение в команде, где идет процесс обновления состава и конкуренции за место в старте.

Что Шевченко сказал о Малиновском

По словам президента УАФ, хавбек "сине-желтых" подтвердил свой высокий уровень и вернулся в сборную с прежней уверенностью. Он также отметил, что команда рассчитывает на каждого игрока, а успех сборной зависит от коллективной дисциплины и правильного баланса опыта и молодости.

"У него была тяжелая травма и длительный процесс восстановления. Он важный игрок, настоящий профессионал, который очень помог команде в двух матчах. Малиновский всегда был стабильным футболистом, и мы хорошо знаем его потенциал и значимость для Украины", — рассказал Шевченко.

