Шевченко натякнув, що просив повернути Маліновського в основу збірної України

Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко підбив підсумки жовтневих матчів збірної України та окремо відзначив гру Руслана Маліновського. Півзахисник провів два результативні поєдинки, ставши ключовою фігурою команди Сергія Реброва у відбірковому циклі чемпіонату світу-2026.

Шевченко привітав Маліновського й оцінив повернення хавбека в команду в інтерв'ю виданню "Чемпіон".

Реклама

Читайте також:

У матчі проти Ісландії (5:3) Руслан Маліновський оформив дубль, а в грі з Азербайджаном (2:1) забив ще один м'яч і віддав результативну передачу. Таким чином, півзахисник приніс збірній чотири очки та допоміг команді зберегти шанси на пряме потрапляння до фінальної частини турніру.

Руслан Маліновський у збірній України. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Шевченко нагадав, що повернення Руслана до збірної стало можливим після довгого відновлення від травми. Керівник УАФ наголосив, що досвід півзахисника має особливе значення в команді, де триває процес оновлення складу та конкуренції за місце в старті.

Що Шевченко сказав про Маліновського

За словами президента УАФ, хавбек "синьо-жовтих" підтвердив свій високий рівень і повернувся до збірної з колишньою впевненістю. Він також наголосив, що команда розраховує на кожного гравця, а успіх збірної залежить від колективної дисципліни та правильного балансу досвіду та молодості.

"У нього була важка травма і тривалий процес відновлення. Він важливий гравець, справжній професіонал, який дуже допоміг команді у двох матчах. Маліновський завжди був стабільним футболістом, і ми добре знаємо його потенціал і значимість для України", — розповів Шевченко.

Нагадаємо, раніше тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью пояснив, чому відправив Анатолія Трубіна в запас.

Український боксер Олександр Усик прокоментував значення свого виразу "don't push the horses".

Також Олександр Усик розповів, що думає про можливий бій із непереможним Мозесом Ітаумою.