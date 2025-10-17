Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шевченко оцінив повернення Маліновського до збірної України

Шевченко оцінив повернення Маліновського до збірної України

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 13:01
Оновлено: 11:58
Шевченко натякнув, що просив повернути Маліновського в основу збірної України
Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко підбив підсумки жовтневих матчів збірної України та окремо відзначив гру Руслана Маліновського. Півзахисник провів два результативні поєдинки, ставши ключовою фігурою команди Сергія Реброва у відбірковому циклі чемпіонату світу-2026.

Шевченко привітав Маліновського й оцінив повернення хавбека в команду в інтерв'ю виданню "Чемпіон".

Реклама
Читайте також:

У матчі проти Ісландії (5:3) Руслан Маліновський оформив дубль, а в грі з Азербайджаном (2:1) забив ще один м'яч і віддав результативну передачу. Таким чином, півзахисник приніс збірній чотири очки та допоміг команді зберегти шанси на пряме потрапляння до фінальної частини турніру.

Руслан Малиновский
Руслан Маліновський у збірній України. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Шевченко нагадав, що повернення Руслана до збірної стало можливим після довгого відновлення від травми. Керівник УАФ наголосив, що досвід півзахисника має особливе значення в команді, де триває процес оновлення складу та конкуренції за місце в старті.

Що Шевченко сказав про Маліновського

За словами президента УАФ, хавбек "синьо-жовтих" підтвердив свій високий рівень і повернувся до збірної з колишньою впевненістю. Він також наголосив, що команда розраховує на кожного гравця, а успіх збірної залежить від колективної дисципліни та правильного балансу досвіду та молодості.

"У нього була важка травма і тривалий процес відновлення. Він важливий гравець, справжній професіонал, який дуже допоміг команді у двох матчах. Маліновський завжди був стабільним футболістом, і ми добре знаємо його потенціал і значимість для України", — розповів Шевченко.

Нагадаємо, раніше тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью пояснив, чому відправив Анатолія Трубіна в запас.

Український боксер Олександр Усик прокоментував значення свого виразу "don't push the horses".

Також Олександр Усик розповів, що думає про можливий бій із непереможним Мозесом Ітаумою.

спорт футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко Руслан Маліновський
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації