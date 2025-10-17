Шевченко натякнув, що просив повернути Маліновського в основу збірної України

Шевченко оцінив повернення Маліновського до збірної України
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко підбив підсумки жовтневих матчів збірної України та окремо відзначив гру Руслана Маліновського. Півзахисник провів два результативні поєдинки, ставши ключовою фігурою команди Сергія Реброва у відбірковому циклі чемпіонату світу-2026.
Шевченко привітав Маліновського й оцінив повернення хавбека в команду в інтерв'ю виданню "Чемпіон".
У матчі проти Ісландії (5:3) Руслан Маліновський оформив дубль, а в грі з Азербайджаном (2:1) забив ще один м'яч і віддав результативну передачу. Таким чином, півзахисник приніс збірній чотири очки та допоміг команді зберегти шанси на пряме потрапляння до фінальної частини турніру.
Шевченко нагадав, що повернення Руслана до збірної стало можливим після довгого відновлення від травми. Керівник УАФ наголосив, що досвід півзахисника має особливе значення в команді, де триває процес оновлення складу та конкуренції за місце в старті.
Що Шевченко сказав про Маліновського
За словами президента УАФ, хавбек "синьо-жовтих" підтвердив свій високий рівень і повернувся до збірної з колишньою впевненістю. Він також наголосив, що команда розраховує на кожного гравця, а успіх збірної залежить від колективної дисципліни та правильного балансу досвіду та молодості.
"У нього була важка травма і тривалий процес відновлення. Він важливий гравець, справжній професіонал, який дуже допоміг команді у двох матчах. Маліновський завжди був стабільним футболістом, і ми добре знаємо його потенціал і значимість для України", — розповів Шевченко.
